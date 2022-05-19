Цены на бензин побили очередной рекорд. С чем это связано?

По словам исполнительного директора союза топливных фирм (Eesti Õliühing) Марта Раамата, ценовые рекорды на эстонских автозаправках мы наблюдаем из-за беспрецедентного роста мировых цен на бензин в прошлом месяце: с начала мая цена на мировом рынке выросла на 20%, в то время как стоимость сырой нефти всего на 4% выше, а стоимость дизельного топлива упала на 7% в тот же период.

«Дополнительное ценовое давление, которое испытывают наши потребители, связано также с очень слабым курсом евро. Поскольку на мировом рынке топливо торгуется в долларах, то низкий курс евро повышает и наши цены», — пояснил Раамат.



Поскольку для многих крупных потребителей бензина в Европе и США начинается так называемый автомобильный сезон, спрос на моторное топливо растет и, ввиду того, что нефтеперерабатывающие заводы не смогли в достаточной степени увеличить производство, возникает дополнительное давление на стоимость бензина на мировых рынках, сказал эксперт.



Он также отметил, что значительная часть высокой цены связана с государственными налогами и предъявляемым к топливу требованиям. «Однако, в отличие от других стран нашего региона и Европы, правительство Эстонии пока ничего не сделало для смягчения жесткого ценового давления на наших людей и предприятия, — сказал Раамат. - В результате объемы потребления топлива снижаются, а также страдают поступления в государственный бюджет».