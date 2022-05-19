Продавцы топлива объяснили подорожание бензина

В компании подорожание объяснили началом сезона потребления бензина, глобальной ситуацией со складскими запасами и отказом от российских энергоносителей, сообщает RusERR в четверг со ссылкой на утренние теленовости ERR.

Как сообщалось ранее, бензин в Эстонии подорожал до нового рекордного уровня.

95-й подорожал до 2,059 евро за литр. 98-й бензин стоит 2,109 евро за литр.

Цена на дизельное топливо, напротив, немного снизилась по сравнению с последними неделями и сейчас составляет 1,829 евро за литр.