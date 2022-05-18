ФОТО | Такой цены Эстония еще не видела! Стоимость бензина побила прежний рекорд(80)
Сегодня, 18 мая, стоимость моторного топлива побила предыдущий рекорд: на автозаправке Circle K в Вильянди 95-й бензин стоит 2,059 евро/литр. Таких цен эстонские потребители еще не видели.
Буквально вчера мы писали о том, что цены на моторное топливо продолжают расти. Если 17 мая на таллиннских автозаправках 95-й бензин можно было купить по цене 1,999 евро за литр, то сегодня на заправке Circle K в Вильянди была зафиксирована рекордная цена: 2,059 евро за литр.
Напомним, что предыдущий рекорд относится к началу марта этого года, когда бензин стоил 2,049 евро за литр.
При этом дизель по-прежнему стоит дешевле, даже наблюдается некоторый спал. Сегодня, 18 мая, дизельное топливо на автозаправке Circle K в Вильянди можно купить по цене 1,829 евро/литр.