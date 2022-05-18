ФОТО | Такой цены Эстония еще не видела! Стоимость бензина побила прежний рекорд

Буквально вчера мы писали о том, что цены на моторное топливо продолжают расти. Если 17 мая на таллиннских автозаправках 95-й бензин можно было купить по цене 1,999 евро за литр, то сегодня на заправке Circle K в Вильянди была зафиксирована рекордная цена: 2,059 евро за литр.