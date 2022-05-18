Кылварт: пока мы не намерены выплачивать Бородичу компенсацию, но суд может решить иначе(7)
По словам мэра Михаила Кылварта, ни горуправа, ни совета TLT (Таллиннского городского транспорта) не заметили подвоха в действиях главы TLT Дениса Бородича, поскольку тот не представлял отчетов ни о затраченных суммах, ни о причинах расходов.
Eesti Ekspress сообщает, что руководители Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) в личных целях использовали деньги налогоплательщиков для оплаты обучения в дорогих университетах. Глава городской компании Денис Бородич летал на обучение в Турцию, Дубай, чтобы получить степень магистра платной Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga). Гостиницы, билеты - за все заплатил город, а значит, налогоплательщики.
Еще один член правления TLT Отто Попель делал то же самое, и на деньги города получил степень магистра в эстонской бизнес-школе EBS. На обучение этих двоих ушло в общей сложности 50 000 евро из денег налогоплательщиков.
Сегодня Таллиннская городская управа объявила, что увольняет Бородича и Попеля. Причина: потеря доверия. Почему город не заметил эти огромные расходы? Мэр Михаил Кылварт утверждает, что теперь остается только посыпать голову пеплом.
Когда вы в последний раз разговаривали с Бородичем?
(После паузы) Я сейчас точно не помню.
Но не вы сообщили ему об увольнении? Кто тогда это сделал?
Председатель совета правления должен был это сделать.
Как так получилось, что он не заметил таких абсурдно высоких цен на обучение?
У нас, разумеется, есть причина посыпать голову пеплом. Необходимо было проверять, контролировать. Но некоторые вещи просто не приходят в голову. Существуют общие представления. Член совета директоров - не говоря уже о председателе совета директоров - должен всегда понимать, где проходит эта граница, когда вы работаете в городской компании. Не говоря уже о том, что должно быть рациональное отношение к тратам.
Но городская управа в любом случае должна за всем следить? Интересно, если бы эта статья не вышла, вы бы все равно уволили Бородича?
Если бы мы узнали, то конечно. Вопрос не в том, узнали об этом СМИ или нет. Речь идет об утрате доверия. Когда вы понимаете, у человека просто нет понимания того, что делать можно, а что нельзя. Даже если закон это позволяет. В такой ситуации просто исчезает доверие.
Но (вице-мэр Андрей) Новиков до сих пор доверял и обо всем этом знал?
Нет, он не знал, какими именно были суммы. И он не знал, из чего они состоят. Потому что никто эти суммы не согласовал. Да, какая-то программа обучения. Но сколько это стоит? В этом смысле, да, как я уже сказал, здесь стоит признать, что нужно было контролировать. Но...
Что будет дальше? В TLT были и другие проблемы. Кто-то отвозил людей на автобусе в Юрмалу, некоторые отвозили на работу друзей. Предстоит большая чистка?
Разумеется. Как действующий, так и новый состав Совета директоров должен будет пересмотреть эту ситуацию. Я не знаю некоторых деталей, но следует признать - и было бы правильно и справедливо говорить об общей картине - что в последние годы компания росла довольно быстро. И я не могу сказать, что без участия совета. Затраты были оптимизированы, речь идет о миллионах. Увеличился собственный доход. В последние годы эта общая картина на самом деле была положительной. Это признают и партнеры в частном секторе. Конечно, это не означает, что теперь все можно. Если что-то идет не так, это нужно исправить.
Получат ли теперь Бородич и Попель выходное пособие?
В договоре такая возможность предусмотрена. На данный момент я исхожу из того, что мы расторгаем договор по причине потери доверия. В этом случае компенсацию мы выплачивать не будем. Но неизвестно, как все это закончится. Часто бывает так, что у нас одно представление о ситуации, а у суда - другое.
Ведь контракт, по сути, позволял им получать образование в университетах за счет "курсов”.
Да.
Готов ли город по решению суда выплатить им компенсацию за их увольнение?
Если суд скажет нам, что мы должны это сделать, у нас не будет выбора.