ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ | Джо Байден vs Дональд Трамп. Кто займет Белый дом?

Система выборов в США несколько сложнее, чем в странах Европы. Более подробнее о том, как именно определяется главный человек Америки, можно прочитать ЗДЕСЬ. По числу проголосовавших выборы 2020 бьют все рекорды: причин несколько, и главная из них — пандемия коронавируса.

На пост президента претендуют действующий глава государства — республиканец Дональд Трамп — и демократ Джо Байден. По предварительным опросам в президентской гонке лидировал Байден.

Однако в команде Трампа заявили, что они уверены в победе, больше чем в 2016 году.

15:40 Российский миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $2,6 млрд) заявил, что действующий президент США Дональд Трамп не победит на выборах. "Понятно, что Трампу уходить не хочется, но придется. И в этом сила демократии, даже если она сильно потрепана уханьским вирусом. Победу нужно отдать Китаю, который не побоялся рискнуть. Похоже, мир еще много раз будет шокирован нестандартными решениями председателя Си [Цзиньпина]", — написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

15:35 Профессор чикагского университета Константин Сонин в своем фэйсбуке пишет, что в результате выборов вполне вероятна и ничья. "Байден остаётся фаворитом, - пишет он. - Подсчёт будут продолжаться минимум до четверга, а там видно будет.

15:25 Демократы воспользуются законными методами, которые есть в их распоряжении, чтобы помешать Дональду Трампу обратиться в суд и воспрепятствовать подсчету голосов, заявили в штабе Байдена. Они назвали высказывания действующего президента "возмутительными" и "беспрецедентными".

14:55 У Белого дома началась поножовщина. И это вообще не шутка. Подробности ЗДЕСЬ.

14:40 В Москве тем временем провели свой опрос. Теперь мы при помощи Moscow Daily News видим, какой уровень поддержки у Трампа среди жителей российской столицы. Плохая новость для республиканцев: среди москвичей нет американских выборщиков. Хотя постойте...

14:30. Мы записали подкаст с политологом Пеэтером Таймом. И он объяснил, почему Байден лучше, чем Трамп для эстонцев. Причина одна, но она довольно серьезна. Читайте ЗДЕСЬ.

14:05 Евросоюз безусловно предпочитает видеть новым президентом США демократа Джозефа Байдена, но лишь при условии, что его победа будет законной и подтвержденной электоральным процессом. Об этом заявил ТАСС в среду брюссельский независимый эксперт по политическим вопросам и коммуникациям Симонас Вилейкис, комментируя предварительные итоги выборов в США.

"У ЕС есть свой фаворит, и это, безусловно, Байден. Он идеологически гораздо ближе европейскому неолиберальному видению современного мира и принципам межгосударственного сотрудничества, включая отношения между Евросоюзом и США, - подчеркнул эксперт. - Однако для ЕС также крайне важно, чтобы все электоральные процессы в США завершились нормальным, законным путем".

14:00 Байден также заявляет об уверенности в своей победе не президентских выборах и о готовности в разбирательстве в Верховном суде. Сообщается, что результаты голосования по оставшимся штатам должны быть опубликованы в ближайшие несколько дней.

13:55 Трамп объявил о своей победе. Поздно ночью в среду он заявил, что его избирательный штаб намерен обратиться в Верховный суд, потребовав немедленно остановить все еще продолжающийся в США подсчет голосов. В Америке считают, что имя победителя президентской гонки станет известно лишь к концу этой недели. Победную речь Дональда Трампа, с которой он выступил в ночь на среду в Белом доме, раскритиковали даже его ближайшие сторонники. В Америке считают, что он поторопился.

13:32 Власти штата Невада приостановили подсчет голосов до 9:00 (19:00 по Эстонии) 5 ноября. Уже обработаны все бюллетени проголосовавших досрочно, пришедших на участки лично, а также голоса, отданные по почте до вечера 2 ноября.

13:27 Ближе к концу подсчёта голосов в Неваде, где фаворитом считался Джозеф Байден, шансы обоих кандидатов на победу практически сравнялись. Это данные Edison Research, которые приводит ТАСС. Согласно сведениям Associated Press, Трампа и Байдена в Неваде разделяют менее 8 тысяч голосов (менее 1%).

13:13 У Джозефа Байдена 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Для победы необходимо получить поддержку 270 выборщиков.

13:12 Около 300 тысяч заполненных бюллетеней так и не дошли до избирательных комиссий в США. Как сообщает The New York Times, они должны были быть доставлены по назначению еще накануне днем, но этого так не произошло.

13:10 Американские издания вновь и вновь предупреждают, что до окончательного подведения итогов президентских выборов в США еще далеко. Подсчет голосов в некоторых штатах затягивается, в частности, из-за особенно большого числа избирателей, которые отправили свои бюллетени по почте. В Пенсильвании, где определится позиция 20 выборщиков, итоги планируют подводить ближе к концу недели.

13:05 Букмекеры урезают ставки на Трампа, но ждут переизбрания. Ночью после результатов из Флориды они давали ему до 80% шансов на победу. Но на фоне ситуации в ключевых штатах букмекеры теперь оценивают их сильно ниже.

Рейтер приводит утренние ставки на Smarkets: Трамп 51%, Байден 49%. Другая британская площадка Betfair оценивает шансы Трампа на победу в 62%. Еще вчера и там, и там Байдену прочили больше 60%.

13:03 Русская служба Би-би-си пишет, что обстановка в Белом доме была напряженной.Сотрудники администрации и избирательного штаба Трампа провели там большую часть ночи - на кону стоит работа их босса, а все, что они могли делать, - это ждать и выпивать. Много выпивать.Они наблюдали за результатами выборов в Западном крыле и гадали, что будет дальше.Потом, когда Трамп ненадолго вырвался вперед, общее настроение улучшилось. "У нас все хорошо, - сказала сотрудница Белого дома. - Мы настроены оптимистично". Она сдержанно улыбнулась.Тем временем в Восточном зале шла вечеринка по случаю выборов, на которую были приглашены сотни людей.

Вечеринка - еще одно нарушение традиции. Нет закона, запрещающего президенту проводить мероприятия в Белом доме в ночь выборов. Однако ни один президент до Трампа не организовывал подобное мероприятие.

13:00 Исход президентских выборов в США незначительно повлияет на торговые отношения Соединенных Штатов и Европейского Союза, считает французский министр экономики, финансов и восстановления Брюно Ле Мэр. Вашингтон уже несколько лет не является дружественным партнером Брюсселя, заявил министр радиостанции Radio Classique. "Ничто не изменит этот стратегический факт. Американский континент откололся от европейского", - резюмировал министр.

12:48 Предварительные результаты пока не изменились - Байден на данный набирает от 220 до 238 голосов выборщиков, нынешний президент США Дональд Трамп - 213 голосов. Между тем в семи штатах - Аляска, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина - подсчет голосов еще не завершен.

Но и по завершении этого процесса победитель еще не будет определен, поскольку сейчас учитываются только голоса тех, кто лично явился на избирательные участки. Ситуация может кардинально измениться, когда станут известны итоги голосования по почте.

12:32 Премьер-министр Словении Янез Янша поздравил Республиканскую партию США с "крепкими результатами". "Довольно ясно, что американский народ избрал Дональда Трампа и Майкла Пенса еще на 4 года", — написал глава словенского правительства в Twitter, несмотря на отсутствие официальных результатов и продолжающийся подсчет голосов.

12:12 Вместе с всеобщими выборами в ряде штатов проходили референдумы, в частности, о легализации марихуаны. Эту инициативу поддержало большинство избирателей в Нью-Джерси, Аризоне, Миссисипи, Южной Дакоте и штате Вашингтон. В Орегоне большинство выступило за отмену наказания за обнаружение наркотических веществ у потребителей.

12:11 Канье Уэст не сдается. В твиттере исполнитель опубликовал фото с подписью "КАНЬЕ 2024". Кстати, на этих выборах за него проголосовали около 60 тысяч человек.

11:42 Жители Северной Дакоты проголосовали за покойника. Кандидат от Республиканской партии Дэвид Андел получил место в законодательном собрании Северной Дакоте — почти через месяц после того, как скончался от осложнений Covid-19. По данным Politico, он набрал около 36% голосов.

11:34 Впервые в истории США открытый трансгендер станет сенатором. Демократ Сара Макбрайд выиграла в штате Делавэр.

11:28 Как пишет Русская служба Би-би-си, у нас до сих пор нет ответа на вопрос, кто станет следующим президентом США. Некоторые из возможных вариантов:

Мы можем не узнать, кто победил, в течение еще нескольких дней. На данный момент это кажется наиболее вероятным сценарием, поскольку основная борьба перешла в сферу голосов, поданных по почте, которые еще предстоит подсчитать в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании.

В процесс могут вмешаться юристы. Дональд Трамп пригрозил обратиться в Верховный суд. В этом случае процесс может занять несколько недель.

Неопределенность может привести к беспорядкам. Неопределенность, безусловно, присутствует, но хотя многие американцы говорили о своих опасениях, пока рано говорить, будут ли заметные волнения.



11:16 Евросоюз готов вне зависимости от исхода президентских выборов продолжать выстраивать с Соединенными Штатами "прочное трансатлантическое партнерство, основанное на наших разделяемых ценностях и истории", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

11:14 Дональд Трамп намерен через Верховный суд США добиться остановки подсчета голосов, отданных по почте. Глава Белого дома ранее неоднократно заявлял, что при масштабном голосовании по почте итоги могут быть сфальсифицированы, но не приводил этому каких-либо доказательств. Демократы воспользуются законными методами, которые есть в их распоряжении, чтобы помешать Дональду Трампу обратиться в суд и воспрепятствовать подсчету голосов, заявили в штабе Байдена. Они назвали высказывания действующего президента "возмутительными" и "беспрецедентными".

10:55 "Независимо от того, выиграет Трамп в итоге или проиграет, он уже бросил тень на эти выборы, а это ставит под сомнение весь механизм американской демократии", — считает корреспондент BBC Энтони Зуркер. Так он комментирует угрозу Трампа пойти в суд, в случае, если результаты будут близки к ничьей.

10:51 Тем временем демократы догнали республиканцев по числу мандатов в Сенате (напомним, что голосование проходит и в парламент тоже) — у обеих партий пока по 47 представителей в верхней палате Конгресса.

10:40 Джозеф Байден победил в штате Мэн (нау итс офишл). Однако там можно получить лишь три голоса выборщиков.

10:38 Губернатор Пенсильвании Том Вулф назвал утверждения Трампа о его преимуществе в этом штате "партизанской атакой" на выборы, голоса избирателей и демократию. "У нас еще более миллиона неподсчитанных бюллетеней, пришедших по почте", — подчеркнул глава штата с населением в 12,8 млн человек. "Пенсильвания хочет честных выборов, и мы подсчитаем каждый голос", — резюмировал Вулф.

We still have over 1 million mail ballots to count in Pennsylvania.

I promised Pennsylvanians that we would count every vote and that’s what we’re going to do.

— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 4, 2020



10:37 Из-за "преждевременных заявлений" Дональда Трампа о своей победе администраторы Facebook и Instagram приняли решение добавлять к публикациям кандидатов напоминания о том, что подсчёт голосов продолжается, сообщает Euronews.

10:32 Нет никакой ясности, будет ли сегодня известно имя нового (или старого?) президента США, посколько пока неизвестно, как долго штаты будут подводить итоги, учитывая рекордный уровень голосования по почте из-за пандемии коронавируса. Пока у Трампа в нескольких ключевых штатах преимущество, но политологи единодушно склоняются к мнению, что за Байдена по почте голосовали больше.

10:25 Итак, пока картина такая. Джо Байден пока лидирует в 21 штате: Неваде Мэне, Вермонте, Нью Гэмпшире, Массачусетсе, Род Айленде, Коннектикуте, Делаваре, Нью Джерси, Нью-Йорке, Мэриленде, Вирджинии, Иллинойсе, Нью Мексико, Аризоне, Колорадо, Вашингтоне, Калифорнии, Орегоне, на Гавайях и в столичном округе Колумбия.

Дональд Трамп лидирует в 29 штатах: Айове, Аляске, Висконсине, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Пенсильвании, Техасе, Огайо, Мичигане, Индиане, Западной Виргинии, Кентукки, Теннесси, Алабаме, Миссисипи, Луизиане, Арканзасе, Миссури, Оклахоме, Канзасе, Небраске, Вайоминге, Юте, Монтане, Южной Дакоте, Северной Дакоте, и Айдахо.

В большинстве из этих штатов подсчитано более 60% голосов, кроме Аляски (там подсчитали только треть голосов).

10:23 Лидер российской партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов ответил на вопрос, кто победит на президентских выборах в США старой пословицей: хрен редьки не слаще, ни Дональд Трамп, ни Джо Байден не сулят РФ ничего хорошего.

10:19 "Из 6 ключевых для исхода выборов штатов Трамп пока проигрывает только в Аризоне. Очень неплохо для него", — отмечает в своем фэйсбуке известный российский политтехнолог Евгений Минченко.

10:15 Пока политологи затрудняются дать прогноз, кто победит в 10 штатах. Среди них Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Все вместе они дают 77 голосов выборщиков. Не поторопился ли Трамп?

10:05 Зато мы признаем победу Трампа в штате "Читатели RusDelfi". Тут он Байдена действительно разгромил. Однако дополнительных голосов за это на выборах не дают.

10:03 В Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине подсчет голосов пока не закончен. Так что заявление Трампа о победе никто не признает, сообщает Meduza.

10:01 Тем временем Трамп заявляет о своей победе, а в случае чего надеется пойти в суд. Краткий пересказ его речи перед сторонниками ЗДЕСЬ.

9:40 Кстати, еще в октябре Байден взялся попугать Россию и даже упомянул в этом контексте Эстонию. Если вы не помните его увещевания, то МЫ НАПОМНИМ.

9:30 Если верить прогнозам New York Times, у Байдена высокие шансы на победу в Неваде, Аризоне, Мэне и Джорджии. Это даст ему 260 голосов выборщиков. Остальное придется добирать за счет трех северных штатов, которые Трамп внезапно выиграл в 2016 году: тех самых Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Хорошая новость для него заключается в том, что во всех трех штатах ему побеждать необязательно — достаточно будет одного. Но результатов там не будет еще долго.

9:25 Германия не готова к возможной победе Дональда Трампа, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), сообщает DW. В этом случае во всех областях международного сотрудничества сохранятся тенденции последних четырех лет, считает он.

9:22 Штаты с большим количеством голосов выборщиков пока все никак не подсчитают голоса, корреспондент BBC предполагает, что решающую роль в том, кто займет Белый дом на следующие четыре года, может сыграть тот самый единственный голос выборщика, который Байден получит в Небраске.

9:20 Разрыв по данным CNN минимален: Байден — 220 голосов выборщиков, Трамп — 213 голосов

9:16 В Сенат штата Делавэр впервые в истории проходит женщина — трансгендер Сара Макбрайд. Представительница демократов одержала победу над республиканцем Стивом Вашингтоном, сообщает агентство AP.

9:10 Пока остаются неясны результаты голосования в девяти штатах. В ближайшее время ожидаются результаты в Северной Каролине (15 голосов) и Джорджии (16 голосов). Там, по данным AP, лидирует Трамп. Таким образом он может уже скоро вырваться вперёд.

9:06 Американская пресса отмечает, что жители США перестали доверять избирательной системе. Колумнист Los Angeles Times Николас Голдберг пишет, что многие жители страны не доверяют избирательной системе, называя это удручающим фактом. По мнению автора, это отсутствие доверия служит отражением более глубокого кризиса.

"Пару недель назад я наблюдал за фокус-группой, в которой участвовали более десятка неопределившихся избирателей. Абсолютно все они сказали модератору, что не доверяют СМИ, но затем добавили, что не доверяют президенту и не уважают его оппонента", — пишет Голдберг.

8:52 В Вашингтоне группа демонстрантов направляется в сторону Белого дома, сообщает корреспондент DW Инес Поль (Ines Pohl). По ее словам, обстановка в столице США напряженная.

Protesters — marching towards the White House #ElectionNight pic.twitter.com/gzrInQKWFN — Ines Pohl (@inespohl) November 4, 2020

8:48 А что же Висконсин, Мичиган и Пенсильвания? Во всех трех штатах сейчас с разной степенью уверенности лидирует Трамп (он выиграл во всех четыре года назад). В Пенсильвании расклад — 56,7% — 42% (при обработке 66% голосов), в Мичигане — 53,3% — 44,9% (при обработке 61% голосов), в Висконсине — 51,1% — 47,2% (при обработке 77% голосов).

Значит ли это, что Трамп выиграл? Нет. В этих штатах только сегодня начали обрабатывать досрочные голоса и бюллетени, поданные по почте. В Пенсильвании предупреждали, что это может затянуться до пятницы, 6 ноября. Например, округ, где голосуют жители Филадельфии (это крупнейший город Пенсильвании), не обработал и половины голосов. Похожая ситуация в Питтсбурге.

8:45 В большинстве штатов тот, кто набирает большинство голосов в штате, получает голоса всех выборщиков от этого штата. Но есть два исключения: Небраска и Мэн.У Небраски пять голосов в коллегии выборщиков, но два из них достаются тому, кто получает большинство в масштабах всего штата (это Трамп). Остальные делятся между победителями в трех избирательных округах на территории штата. В двух из них победил тоже Трамп, а вот во Втором (включающим крупный город Омаха) — Байден.

8:35 Один из журналистов New York Times объясняет, почему на Джоржию с оптимизмом смотрят сторонники Байдена, а газета предполагает, что скорее выиграет он. Если коротко: в Атланте, важном источнике голосов для демократов, не посчитали пока именно голоса, поданные досрочно — это для Байдена очень хорошо.

An important factor in Georgia: a lot of the remaining vote in the Atlanta area is actually early and absentee, which is especially good for Biden. A reversal of what we've been doing most everywhere else — Nate Cohn (@Nate_Cohn) November 4, 2020

8:27 Twitter пометил сообщение Дональда Трампа о попытке демократов "украсть" выборы как "потенциально вводящее в заблуждение". Глава государства в этом же посте написал, что после закрытия избирательных участков нельзя проголосовать.

8:23 Трамп победил в Техасе (38 голосов). У Байдена 223 голоса, а у Трампа 212. Разрыв сокращается.

8:15 Демократическая партия США сохранит большинство в палате представителей в 2020-2024 годах. Об этом свидетельствуют прогнозы телеканалов Fox News и NBC News.

Сейчас в палате представителей США демократы контролируют 232 места, республиканцы — 197, либертарианцы — одно. Еще пять мест остаются свободными.

8:13 Трамп, как ожидается, победит в Айове и получит шесть голосов выборщиков. Как и на предыдущих выборах четыре года назад. Он всё ближе подбирается к Байдену.

8:09 Закрываются участки для голосования в последнем штате — Аляске.

8:07 Интересно, что Байден обращался к кандидатам без маски, а его жена, стоящая рядом, в маске.

7:59 До последнего момента большинство СМИ, кроме Fox, на своих картах не красили Флориду в красный — цвет Трампа, хотя действующий президент опережал там Байдена.

Теперь же и NY Times и CNN согласились, что Флорида проголосовала за Трампа и принесла ему 29 голосов выборщиков.

7:55 Трамп только что сообщил, что тоже выступит с сообщением. Он также предсказал "большую победу" республиканцев. AFP передает, что после выступления Байдена президент США обвинил демократов в попытке "украсть" у республиканцев выборы.

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

7:47 Выступление Байдена в Делавэре. Журналисты РБК считают, что его появление на сцене до окончания подсчета голосов указывает на то, что демократы нервничают.



7:45 Если вы подзабыли, как именно работает система выборов в США, то потратьте всего 2 минуты на этот ролик. Он обогатит вас знаниями, обещаем.

7:40 Байден пообещал вот-вот выйти на сцену в Делавэре. А мы тем временем напомним, что обещают кандидаты.

Трамп:

Продлить действие реформы, снижающей налоги на прибыль компаний

Ввести дополнительные налоговые послабления, чтобы вернуть американское производство из-за рубежа в США

Либерализовать меры регулирования для бизнеса, в том числе в энергетическом секторе

Создать 10 млн рабочих мест в первые 10 месяцев нового президентского срока

Байден:

Повысить налоги на домохозяйства с годовым доходом выше $400 тыс. и на доходы корпораций

Поднять уровень минимальной зарплаты до $15 в час

Выделить $1,5 трлн в течение десяти лет для обновления инфраструктуры

Принять меры по возвращению рабочих мест в США

Усилить влияние профсоюзов и побудить рабочих присоединяться к профсоюзам

7:36 Fox прогнозирует победу Байдена в Миннесоте — это даст кандидату от демократов 10 голосов выборщиков.

7:32 Трамп только что получил Монтану (скромных 3), Айову (6) и ОГАЙО (18). Теперь точно. 223 против 145 голосов. Трамп уменьшает разрыв.

7:24 Трамп, прогнозирует Fox, выигрывает в Айове (6 голосов выборщиков) и сохраняет шансы на переизбрание.

7:22 В Висконсине (10 выборщиков), где по оценкам СМИ лидирует действующий президент Дональд Трамп, заявили, что не смогут представить объективную информацию по результатам голосования в день выборов.

Трамп также опережает своего оппонента Джо Байдена в Мичигане (16 выборщиков), который планирует огласить официальные результаты не раньше пятницы. Пенсильвания (20 выборщиков) сроки объявления результатов не называла. В то же время, Трамп заявил журналистам накануне, что итоги выборов могут быть оглашены уже во вторник вечером по местному времени (утром в среду по Таллинну).

7:20 Байден победил в Миннесоте (10). 223 голоса у Байдена против 118 у Трампа. Пока разрыв между Байденом и Трампом увеличивается.

7:17 К этому моменту участки еще открыты только в одном штате — Аляске.

7:15 Джо Байден получил большинство на Гаваях, сообщает Euronews.

7:13 О победе Трампа в Огайо сообщило "Агентство Франс-Пресс" со ссылкой на американские СМИ. Associated Press пока не подтвердило эту информацию.

7:12 В американских соцсетях всё больше голосов о том, что исход выборов решит подсчет голосовани по почте. "Кто у нас президент узнаем через неделю", — пишут пользователи.

7:10 Основная борьба разворачивается в девяти штатах: Северной Каролине, Джорджии, Техасе, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Там серьезного преимущества нет ни у одного из кандидатов.

7:07 Победу Байдена в Вирджинии спрогнозировали уже несколько часов назад. Все это время в фактическом подсчете голосов лидировал Трамп. И только сейчас, когда посчитали уже более 75% бюллетеней, Байден его обошел.

7:05 Мы ожидаем результаты 16 штатов. Почти закончен подсчет во Флориде (29 голосов) и Огайо (18 голосов) — важнейших "колеблющихся" штатах этого года. В обоих штатах, по предварительным данным, лидирует Трамп. Также действующий президент лидирует в традиционно "республиканском" Техасе (38).

Джо Байден, по предварительным данным, лидирует в Аризоне (11 голосов) и Миннесоте (11 голосов).

7:03 Почтовая служба сообщила, что инспекторы будут находиться в выявленных объектах "в течение всего вечера", хотя десятки штатов отклонят бюллетени, не полученные сегодня вечером. Даже у тех штатов, которые принимают бюллетени после дня выборов, — жесткие сроки их приема.

По данным избирательных комиссий, около 300 тыс. бюллетеней оказались без подтверждения о доставке. Наблюдатели отмечают, что из-за досрочного голосования по почте подсчет голосов может продлиться несколько дней или даже недель.

7:02 Почтовая служба США не справилась с доставкой бюллетеней для голосования в срок из-за слишком большого числа желающих проголосовать по почте, сообщает Fox News.

7:01 Fox считает, что Трамп победил в Техасе. Это 38 голосов выборщиков. CNN, NY Times и CNBC пока на своих картах Техас в цвет Трампа не красят.

6:57 После подсчета примерно 75% бюллетеней в Аризоне Байден набирает 53,5%, а Трамп — 45,1%. Там представитель демократической партии не побеждал с 1948 года.

6:56 И еще немного об американской системе выборов. Хиллари Клинтон была конкурентом Дональда Трампа в 2016 году. В итоге она набрала почти на три миллиона голосов больше, чем Трамп, главным образом потому, что за нее проголосовало большинство в таких штатах, как Нью-Йорк и Калифорния. Тем не менее, ее соперник легко победил в коллегии выборщиков с перевесом в 304 голоса против 227, потому что он выиграл выборы в нескольких ключевых штатах.

6:52 Наши коллеги из ERR заказали опрос, согласно которому каждый второй гражданин Эстонии хочет видеть победителем президентских выборов США Джо Байдена, и лишь каждый пятый отдает предпочтение Дональду Трампу.

Так за Байдена "проголосовали" 48,3% респондентов, а Трампа поддержали лишь 19,3%.

Треть опрошенных (32,4%) затруднилась ответить.

Среди женщин большей популярностью пользуется Байден, мужчины же отдают свое предпочтение Трампу.

6:46 Джо Байден пока сохраняет преимущество в президентской гонке, опережая Дональда Трампа по количеству набранных голосов в Коллегии выборщиков. Согласно прогнозу CNN, Байден выигрывает в крупнейшем штате США Калифорнии, что приносит в его копилку сразу 55 голосов. В то же время, согласно данным Fox News, Трамп все же добился победы во Флориде и получил 29 голосов. По разным предварительным подсчетам, Байден набирает от 119 до 209 голосов в Коллегии, Трамп — от 114 до 118 (для победы необходимо набрать минимум 270 голосов). Джо Байдену через две недели исполнится 78.

6:41 В случае победы Джо Байден станет самым старым президентом в истории США. Еще никому не удавалось вступать в должность главы США в столь преклонном возрасте. Дональду Трампу 4 года назад было "лишь" 70, Роналду Рейгану, когда он принимал присягу и вовсе 69.

6:32 У Белого дома продолжаются беспорядки.



6:30 Демократическая партия США сохранит большинство в Палате представителей Конгресса США. Такой прогноз опубликовал телеканал Fox News. Однако по-прежнему неясен исход борьбы за большинство в Сенате, где республиканцы контролировали 53 из 100 кресел. Если демократам удастся добиться преимущества в Сенате, они смогли бы во многом блокировать политику республиканцев даже в случае избрания Дональда Трампа на второй президентский срок.

6:29 Байден прогнозируемо лидирует в Калифорнии, которая дает 55 выборщиков. В этом традиционно голосующем за демократов штате его поддержали более 65% избирателей (после подсчета 12% голосов).



6:26 На данный момент Байден опережает своего соперника по голосам выборщиков (209 против 118), однако интересно, что за него проголосовали 50 273 343 избирателей, а за Дональда Трампа 51 018 248 человек. Издержки системы — если тебя хотят видеть президентом большинство избирателей, это еще ничего не значит. Подробнее о системе ЗДЕСЬ.

6:20 Результаты появились из всех штатов кроме Невады, Аляски и Гавайев.

6:16 ФБР расследует ситуацию с телефонными звонками с призывом не голосовать 3 ноября. Такие звонки, в частности, поступали жителям штата Айова и Мичиган. Их призывали в день голосования ”оставаться дома, а значит, оставаться в безопасности”.

6:15 Сенатор-республиканец, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл снова войдет в парламент, сообщает Associated Press. По прогнозам агентства, он обеспечил себе седьмой срок в Сенате от штата Кентукки.

Макконнелл набирает 58,2% голосов после подсчета 95% бюллетеней. Его соперница Эми МакГрэс набрала 37,8% голосов.

Напоминаем, что помимо президента американцы голосуют за парламентариев.

6:11 Закрылись участки на западном побережье. СМИ прогнозируют победу Байдена в Орегоне, штате Вашингтон, Калифорнии.

Трамп — в Айдахо.

Здесь все ожидаемо.

BBC Russian

6:07 В Огайо Трамп также вырвался вперед: Трамп — 51,8%, Байден — 46,8% (74%).

6:06 Похоже, Байден окончательно проиграл Флориду. Расклад на юго-востоке выглядит так: Трамп — 51,2%, Байден — 41,8% (после обработки 94%).

6:04 Если у вас всё хорошо с английским, то следить за президентской гонкой можно на NBC (и для этого даже не нужно включать телевизор).

6:02 AP прогнозирует победу Байдена в Нью-Гэмпшире — это 4 голоса выборщиков.

6:01 Рэпер Канье Уэст сообщил, что отдал свой голос на президентских выборах за самого себя. О намерении участвовать в гонке он заявил летом, букмекеры оценивают его шансы на победу в трех или более штатах в 0,1%.

6:00 Согласно предварительным данным экзитпола от Edison Research, треть опрошенных на участках избирателей заявила, что больше всего их волнует проблема экономики. Второе в списке расовое неравенство, которое двое из десяти назвали главной проблемой.

Пандемия заняла третье место среди ключевых проблем: 18% избирателей заявили, что вирус больше всего повлиял на их решение проголосовать за того или иного кандидата.

BBC

5:56 В Уилмингтоне, штат Делавэр, ждут выступление Байдена

Gates are open and some cars are starting to trickle in to Biden’s election night drive-in party in Wilmington, Delaware. It’s still awfully quiet here though. pic.twitter.com/YMuxEcnYtg — Henry J. Gomez (@HenryJGomez) November 4, 2020

5:52 Люди с положительным диагнозом COVID-19 проголосовали на выборах в Сент-Луисе.

Photos: #COVID19 positive voters cast ballots curbside in St. Louis on eve of the election. Very, very 2020.https://t.co/bxgBueLzjd pic.twitter.com/9uvSlVWZqv — Robert Cohen (@kodacohen) November 3, 2020



5:49 Эдвард Сноуден призвал американцев проголосовать. ”Еще есть время”, — написал он.

5:47 CNN вновь предупреждает, что первые результаты выборов могут отличаться от окончательных. Все из-за коронавируса. Многие американцы решили проголосовать по почте. Эти бюллетени могут обрабатываться с запозданием, хотя власти многих штатов уверяли, что постараются избежать задержек.

Кроме того, голосование по почте (по крайней мере до пандемии) предпочитали сторонники кандидатов-демократов, а поддерживающие Республиканскую партию избиратели в основном ходили на избирательные участки непосредственно в день голосования.

5:45 Кстати, сегодня в США голосуют не только за президента, но и выбирают парламент. Самая молодая конгрессвумен в истории США — 31-летняя Александрия Окасио-Кортез из Демократической партии — переизбралась в Палату представителей.

В 2018 году она одержала сенсационную победу на выборах. Вскоре ее прозвали ”конгрессвумен-миллениалом”, поскольку, победив на выборах, она призналась, что ей не на что снимать квартиру в Вашингтоне, поэтому она ждет своей первой зарплаты на новой должности.

5:37 Аризона — это штат, на который очень надеялись демократы (там они не побеждали со времен Билла Клинтона). Пока их надежды оправдываются — после подсчета 73% голосов Байден комфортно лидирует. У бывшего вице-президента 53,9%, у Трампа — 44,7%. Но есть еще округа, из которых вообще не поступило данных, поэтому традиционно до конца подсчета голосов трудно делать какие-то выводы.

5:35 Дональд Трамп планирует "продемонстрировать силу" и "изложить свое собственное повествование" в обращении к нации, заявил журналистам CBS высокопоставленный представитель избирательной кампании действующего главы Соединенных Штатов.

"Да, президент выступит сегодня вечером (речь идет о местном времени, — ред.). Даже если не для объявления победы", — сказал чиновник. Трамп выступит с речью из Восточной комнаты Белого дома, добавил он.

5:32 Отсутствуют пока данные по результатам голосования в западных штатах страны: Айдахо, Вашингтоне, Орегоне, Неваде, Калифорнии, Аляске и на Гавайях.

5:30 В день выборов Трамп в своем твиттере призвал своих избирателей прийти и проголосовать.

5:29 Голосование закончилось еще в четырех штатах. Это Айова (6 голосов), Монтана (3 голоса), Невада (шесть голосов) и Юта (шесть голосов). И, за исключением разве что Юты (это республиканский штат), нигде пока нельзя прогнозировать победу того или иного кандидата.

5:27 Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает свои шансы на победу твердыми. Он также отметил, что объявит о своей победе, только ”когда эта победа состоится” (в прессе высказывались опасения, что Трамп может объявить о своей победе до окончательного подсчета голосов).

5:24 Несколько минут назад закрылись избирательные участки в Айове (6 голосов выборщиков), Монтане (3 голоса), Неваде (6 голосов) и Юте (6 голосов). В Айове, Монтане и Юте Трамп победил в прошлый раз.

В Огайо Трамп отрывается от Байдена на 2%. Подсчитано 69% бюллетеней. Ни один кандидат от республиканцев, напомним, в новейшей истории не выигрывал выборы, не победив в Огайо.

5:21 Первая леди Мелания Трамп проголосовала в день выборов на участке во Флориде.

5:20 У Белого дома в США собрались десятки людей. У некоторых в руках плакаты с надписями Black Lives Matter и ”Трамп и Пенс — на выход”

5:13 Бывший президент США Барак Обама написал, что в день выборов поставлено на карту все: ”наше здоровье, наша работа”. ”Но есть хорошая новость: сегодня можно выбрать перемены. Давайте выиграем!” — написал бывший президент США.

5:11 Лидер США Дональд Трамп будет следить за ходом президентских выборов из Белого дома, его главный соперник от Демократической партии Джо Байден встретит итоги голосования в своем доме. Об этом сообщает CBS News.

Штаб Байдена указал, что кандидат будет наблюдать за результатами в окружении своей семьи дома в Уилмингтоне, штат Делавэр. Как передает телеканал CNN, он подготовил речь на случай любого исхода выборов.

5:07 Труба выборам: в Джорджии результаты голосования огласят с опозданием из-за ЧП.

Подсчету голосов в штате Джорджия помешал… прорыв трубы в одной из комнат, где находились бюллетени, присланные по почте.

Инцидент произошел на избирательном участке в округе Фултон, самом большом в Джорджии. В него входит, например, большая часть крупнейшего города штата — Атланты.

4:58. Географически распределение голосов выглядит так: какие штаты США окрашены в красный (республиканский), а какие в синий (демократический) цвет.Где кандидаты пока идут вровень: Флорида (29 выборщиков) — 91% подсчитано, Трамп — 51,3%, Байден — 47,8%. Техас (38 выборщиков) — 67% голосов, Байден — 48,3%, Трамп — 50,4%. Небраска (5 выборщиков) — 32% голосов, Трамп — 49,4%, Байден — 48,7%. Северная Каролина (15 выборщиков) — 87% голосов, Байден — 49,5%, Трамп — 49,3%.

Где лидирует Трамп: После обработки 45% голосов в Индиане (11 выборщиков) Дональд Трамп набирает 59%, у Байдена — 39,3%. В Кентукки (8 выборщиков) после подсчета 77% голосов: у Трампа — 61,7%, у Байдена — 36,6%. Нью-Гэмпшир (4 выборщика): подсчитан 1%, Трамп — 61,5, Байден — 38,5%. Южная Каролина (9 выборщиков) — 12% подсчитано, Трамп лидирует с 52.1%, у Байдена — 29,4%. В Вирджинии (13 выборщиков) — 13% подсчитано, Трамп — 57,7%, Байден — 46,6%. Индиана (11 выборщиков) — 21% голосов, Трамп — 56,5, Байден — 41,8%. Джорджия (16 выборщиков) — 53% подсчитано, Трамп — 55,8%, Байден — 43%. Оклахома (7 выборщиков) — 35% голосов, Трамп — 55,7%, Байден — 42,2%. Теннессси (11 выборщиков) — 49% голосов, Трамп — 60,8%, Байден — 37,5%. Мичиган (16 выборщиков) — 8% голосов, Трамп — 58,1%, Байден — 40%. Арканзас (6 выборщиков) — 23% голосов, Трамп — 55.8%, Байден — 41,9%. Западная Вирджиния (5 выборщиков) — 57% голосов, 34,4% — Байден, 64% — Трамп. Северная Дакота (3 выборщика) — 24% голосов, Трамп — 52.9%, Байден — 44,5%. Южная Дакота (3 выборщика) — 8% посчитано, Трамп — 62,6%, Байден — 35%.

Где впереди Байден: Нью-Йорк (29 выборщиков) — 16% голосов, Байден — 75,8%, Трамп — 23,5%. Пенсильвания (20 голосов) — 12% голосов, Байден лидирует с 61%, у Трампа — 38%. Вермонт (3 выборщика) — 3% подсчитано, у Байдена — 71,9, у Трампа — 25,5%. Огайо (18 выборщиков) — 44% голосов, Байден — 55,6%, Трамп — 43,3%. Канзас (6 выборщиков) — 52% голосов, Байден — 52,4%, Трамп — 46%. Нью-Джерси (14 голосов) — 21% голосов, у Байдена — 57,2%, у Трампа — 41,7%. Колорадо (9 выборщиков) — 47% голосов, Байден — 61,9%, Трамп — 36%. Нью-Мехико (5 выборщиков) — 32% голосов, Байден — 60,3%, Трамп — 37,7%.

Фото: BBC

4:35 Закончилось голосование еще в 14 штатах.

AP прогнозирует победу Байдена в Нью-Йорке и Нью-Мексико.

Трампа — в Вайоминге, в Северной и Южной Дакоте, Небраске, Луизиане.

4:10 Наши коллеги из BBC сделали вот такую доходчивую картинку, как ситуация в Штатах обстоит к этому времени.

Фото: BBC