При нападении с ножом у Белого дома пострадали четыре человека

Пострадавших — троих мужчин и женщину — доставили в больницу, ранения не угрожают жизни.

Полиция разыскивает трех подозреваемых, которые, предположительно, могут входить в крайне правую группировку, поддерживающую действующего президента США Дональда Трампа.

NBC подчеркивает, что власти пока не знают, связано ли нападение с прошедшими выборами.

Голосование на выборах в США официально завершилось в час ночи (09:00 мск), после закрытия участков на Аляске. В стране прошли выборы президента, членов палаты представителей, сената и местные выборы в ряде штатов.

По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе того или иного кандидата преждевременно.

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