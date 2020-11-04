Трамп заявил о своей победе над Байденом

В своей речи перед сторонниками Трамп ссылается на ещё не опубликованные данные результатов голосования в штатах. При этом Трамп пообещал через Верховный суд добиться аннулирования голосов, поданных, по его словам, с нарушением, в частности, уже после закрытия избирательных участков.

"Мы уже готовились выйти на улицу и отпраздновать, люди поддержали наше движение в рекордных масштабах. Мы не просто победили в Техасе, мы сделали это с огромным отрывом. Очевидно, что мы выиграли и в Джорджии. Северная Каролина тоже явно наша, там осталось только 5% бюллетеней, им нас не догнать. Самое важное — мы побеждаем в Пенсильвании с огромным отрывом (бурные продолжительные овации). Мы побеждаем даже в Висконсине, хотя он нам не очень-то и нужен — ведь мы взяли Техас", - сказал Трамп.

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