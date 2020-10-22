Байден обещает послать России "жесткую весть" о том, что нельзя запугивать Латвию, Литву и Эстонию

В документе, который на своей странице в Twitter разместил директор организации Penn Biden Centre Пенсильванского университета, подчеркивают, что Байден в администрации экс-президента США Барака Обамы курировал вопросы безопасности региона, в котором находятся страны Балтии.
Байден, кроме прочего, обещает послать России жесткую весть о том, что она не должна запугивать страны Балтии, которые являются членами НАТО.
"Многолетняя помощь Джо Байдена странам Балтии и вера в обязательства Америки перед союзниками создает яркий контраст Трампу, сомневающемуся в важности НАТО, — сказано в документе. — Байден твердо поддержит союзников НАТО, в отличие от Трампа, который поднимает вопрос важности альянса и однажды перепутал страны Балтии с Балканами".
Команда Байдена также подчеркнула, что бывший вице-президент не одобрит проект газопровода Nord Stream 2. По словам демократа, этот газопровод сделает Европу еще более зависимой от российского газа и позволит России использовать шантаж.
Aitäh, et liitusid
Delfi uudiskirjaga!
Вдова советского генерала Глаголева заживо сварилась у себя дома
Почему справлять нужду в придорожных кустах смертельно опасно
Какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
Обнаружен орган в голове человека, о котором раньше и не знали