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Здесь вы можете найти последние новости со ссылкой на данную тему музей.
362
статей
Названые самые известные музеи Эстонии. А вы уже успели в них побывать?
14.12.2024, 14:50
Музей колясок Кяру признан лучшим туристическим объектом Ярвамаа
25.11.2024, 07:08
К 100-летию со дня рождения художника: творческий мир Юло Соостера в музее Миккеля
14.10.2024, 15:16
Сотрудник нидерландского музея случайно отправил арт-объект в мусорный бак
(2)
13.10.2024, 17:13
Таллинн продлит договор аренды с Эстонским музеем современного искусства на пять лет
14.09.2024, 14:14
Таллиннский русский музей сменил название
(34)
06.09.2024, 19:25
Проект музейной карты: разыскиваются люди, никогда не бывавшие в музее!
(1)
05.09.2024, 15:00
Фестиваль улицы Пикк приглашает открыть Старый город Таллинна с новой стороны
30.08.2024, 09:02
Вместе с музеем в порту Хара на морское дно ушли фотографии, сделанные втайне водолазом на военной базе ВМФ
26.08.2024, 13:15
Каролийна Васли
По музею - с собакой: 8 рекомендаций по посещению музеев с четвероногим другом
04.07.2024, 11:06
ГАЛЕРЕЯ | Нововведение для любителей четвероногих: теперь в эстонские музеи можно прийти с собакой!
(1)
27.06.2024, 17:07
Скучать не придется: шесть мест в Финляндии для интересного времяпрепровождения этим летом
(1)
05.06.2024, 08:44
Выставка в Музее Миккеля рассказывает историю семьи Кюгельгенов в предметах и произведениях искусства
(1)
24.05.2024, 18:04
ФОТО | Супруга президента Сирье Карис открыла новую выставку Алены Суржиковой
21.05.2024, 12:50
ФОТО | Море удовольствия: в Летной гавани открыли новую постоянную экспозицию – интерактивы для всей семьи
13.05.2024, 10:07
Ильмар Саабас,
EPL kultuur
Рижский музей истории и мореходства находится в критическом состоянии
29.04.2024, 18:02
Великобритания одолжит Гане сокровища королей Ашанти, захваченные 150 лет назад
(4)
12.04.2024, 07:00
BBC
В Кадриоргском художественном музее покажут работы известных испанских модернистов
(1)
09.04.2024, 08:43
Удивительный музей, где должен побывать каждый: смотрите, как жили в Раквере 100 лет назад
(4)
14.03.2024, 07:00
Эва Луйгас
Приворот по 200-летнему рецепту – в румынском музее фармацевтики посетителей учат варить старинное любовное зелье
(1)
11.03.2024, 09:35
Turgid
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