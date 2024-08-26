26.08.2024, 13:15
Вместе с музеем в порту Хара на морское дно ушли фотографии, сделанные втайне водолазом на военной базе ВМФ
„Мы смотрим на это как на произведение Бэнкси. Оставило свой след и кануло в лету. В жизни так и происходит. Нужно идти вперед и искать новые возможности“, - сказала Delfi Биргит Демидова-Алла, куратор постоянной экспозиции музея порта Хара, не теряющая присутствия духа и старающаяся смотреть на случившееся с иронией.
Она все же не скрывает, что потеря экспозиции, в создание которой были вложены не только материальные средства, но и душевные силы, вызывает у нее горькие чувства.
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