Вместе с музеем в порту Хара на морское дно ушли фотографии, сделанные втайне водолазом на военной базе ВМФ

„Мы смотрим на это как на произведение Бэнкси. Оставило свой след и кануло в лету. В жизни так и происходит. Нужно идти вперед и искать новые возможности“, - сказала Delfi Биргит Демидова-Алла, куратор постоянной экспозиции музея порта Хара, не теряющая присутствия духа и старающаяся смотреть на случившееся с иронией.