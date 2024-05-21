Новости Эстонии
21.05.2024, 12:50

ФОТО | Супруга президента Сирье Карис открыла новую выставку Алены Суржиковой

 

В Ночь музеев, 18 мая, в Музее колясок Кяру открылась историческая выставка, где представлены детские кроватки разных из регионов Эстонии, Швеции, Финляндии, Германии и других частей мира, использовавшиеся в конце XIX и начале XX веков.

На открытии присутствовала супруга президента Эстонии Сирье Карис.

Воспитание человека начинается с колыбельных песен. Колыбельные - самые древние песни человечества, обладающие огромной силой внушения. Для каждого младенца колыбельная была своя - ее при рождении сочиняла мать. В какой люльке качали английских монархов, а где спал фольклорист и основоположник эстонской литературы Фридрих Крейцвальд? Все это можно узнать на выставке „Баю-бай: мир колыбельных и колыбелей“.

Выставка будет открыта до конца лета 2024 года. Более подробная информация на сайте музея.

В Ночь музеев музей Кяру посетило 437 человек.

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