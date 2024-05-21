ФОТО | Супруга президента Сирье Карис открыла новую выставку Алены Суржиковой

Воспитание человека начинается с колыбельных песен. Колыбельные - самые древние песни человечества, обладающие огромной силой внушения. Для каждого младенца колыбельная была своя - ее при рождении сочиняла мать. В какой люльке качали английских монархов, а где спал фольклорист и основоположник эстонской литературы Фридрих Крейцвальд? Все это можно узнать на выставке „Баю-бай: мир колыбельных и колыбелей“.