Какие бонусы и скидки на топливо предлагают заправки разных сетей?

Что предлагают? Удобство: тут самый большой ассортимент энергоносителей (электричество, природный газ, газ в балллонах, бензин, дизель, CNG , LNG ). Также по клиентской карте можно заключить договор на газ и электричество для дома и получать скидку на них тоже.

Мы решили сравнить, что предлагают своим клиентам заправки тех или иных сетей. И выяснилось, что на одних с картой клиента скидки на топливо существенно больше, чем на других. Но зато те завоевывают сердца и кошельки другими бонусами.

Зато прокомментировала подобные случаи сеть Circle K : ”Исходя из нашего опыта, корень проблемы часто кроется в том, что скидка действует только на конкретный вид топлива или конкретный способ оплаты, но клиент на это не обращает внимания. И когда он покупает другое топливо или использует другой метод оплаты, то скидку не насчитывают. К нам клиенты с претензиями по поводу скидок обращаются редко, и мы всегда выясняем, из-за чего возникло недопонимание. Можем заверить: Circle K ни в одной своей кампании не пытается обмануть своих клиентов, и если выясняется, что произошла ошибка, то мы компенсируем клиенту недополученную скидку”.

Мы попросили сеть заправок Olerex прокомментировать эту ситуацию и рассказать, как часто такое бывает и компенсируют ли они обманутому клиенту недополученную скидку. Но они не стали отвечать на эти вопросы.

”Тьфу, — ругается Андрус. — Если бы я заранее знал, что они этой хитрой рекламой просто вводят клиентов в заблуждение, я бы поехал на Circle K . Там у них с приложением — ”-8 центов /л на любое топливо”.

Разгадка кроется в слове ”дизель”. Потому что на баннере Olerex крупно написано ”-8 центов/л”. А ”бензин” и ”с ИД-картой ” — буквами существенно помельче и вообще вертикально.

”Минусуем 8 центов с литра — получаем 1,819 евро, — считает он. — Затем умножаем на 20 л. Должно было бы получиться 36,38 евро. Но, согласно квитанции, я заплатил за дизель по 1,873 с литра, 20 л — 37,46 евро. Что включает в себя скидку для клиентов в размере 52 центов, или по 2,6 цента с литра. Что это за обман клиентов?”

Бонусы для клиентов:

баллонный газ на АЗС Alexela –10%;

кофе –15%;

горячие закуски –10%;

аренда прицепа на АЗС Alexela –5%;

автотовары на АЗС Alexela –3%;

мытье машины в туннельной автомойке Alexela –10%;

Все услуги и товары на автомойке JAZZ PESULAD –5% (за исключением автомоек Kadaka Jazz, Laagri Jazz, Smuuli Jazz и Sõle Jazz);

Все товары в магазинах Automaailm –5%;

скидка до 5% на приобретение прицепа Tiki в представительстве и льготная цена –15% от обычной стоимости на приобретение 3м прицепа ”Medium”.

Скидки на топливо: от 3 до 5 центов /л.

Olerex



Что предлагают? Горячую домашнюю еду — супы и каши, крупнейшую сеть автомоек и возможность зарядить электромобиль. Карту клиента можно привязать к ИД-карте.

Бонусы для клиентов:

3% от всех покупок в магазине идет на счет клиента;

аренда прицепа — 10%;

автомойка — 15%.

Скидки на топливо: 2,6 цента/л + 3% от суммы идет сразу на счет клиента. Эти деньги можно копить и потом при помощи бонусов расплачиваться за товары в магазине. По подсчетам фирмы, клиент таким образом получает скидку в более чем 8,2 цента/л топлива. Во время кампаний скидка на тот или иной вид топлива может достигать 8 центов/л.

Circle K



Что предлагают? Владельцы клиентской карточки (ее можно бесплатно привязать к своему номеру телефона и платежной карте Partner, Swedbank, Luminor, LHV, SEB или Coop) с каждой покупки копят виртуальные очки и получают ваучеры на льготы или бесплатные товары.

Бонусы для клиентов:

каждый 6й кофе — бесплатно;

мойка и пылесос — на 15% дешевле;

иногда присылают ваучеры — скидка на автомойку — 40%;

предложения для клиентов на товары в магазине и еду/напитки по льготной цене;

каждый вторник мойка — со скидкой в 50% (это действует для всех).

Скидки на топливо: стандартно — 2,5 цента/л. Но во время кампаний она может достигать 8 центов/л (например, если заправлять через приложение) или 10 центов/л (например, на бензин Miles Plus).

Neste



Что предлагают? Омыватель для стекол на разлив. Можно на заправке залить, сколько нужно, и не покупать целую канистру.