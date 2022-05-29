Какие бонусы и скидки на топливо предлагают заправки разных сетей?(2)
Житель Нарвы Андрус возмущается в соцсетях: его обманули на заправке. ”Что это за математика в стиле Olerex? — недоумевает он. — Oни пишут в рекламе, что у них скидка на топливо — 8 центов с литра. Я и до этого слышал, что у них какой-то постоянно происходит обман со скидками, поэтому, чтобы точно проверить, засчитают мне скидку или нет, заправил ровно 20 литров. И что вы думаете? Меня обманули, и скидку насчитали совсем не такую, как в рекламе!” Почему это может произойти и какие заправки предлагают лучшие бонусы своим клиентам, выясняла ”МК-Эстония”.
По словам мужчины, цена топлива изначально была 1,899 евро.
”Минусуем 8 центов с литра — получаем 1,819 евро, — считает он. — Затем умножаем на 20 л. Должно было бы получиться 36,38 евро. Но, согласно квитанции, я заплатил за дизель по 1,873 с литра, 20 л — 37,46 евро. Что включает в себя скидку для клиентов в размере 52 центов, или по 2,6 цента с литра. Что это за обман клиентов?”
Разгадка кроется в слове ”дизель”. Потому что на баннере Olerex крупно написано ”-8 центов/л”. А ”бензин” и ”с ИД-картой” — буквами существенно помельче и вообще вертикально.
”Тьфу, — ругается Андрус. — Если бы я заранее знал, что они этой хитрой рекламой просто вводят клиентов в заблуждение, я бы поехал на Circle K. Там у них с приложением — ”-8 центов /л на любое топливо”.
Мы попросили сеть заправок Olerex прокомментировать эту ситуацию и рассказать, как часто такое бывает и компенсируют ли они обманутому клиенту недополученную скидку. Но они не стали отвечать на эти вопросы.
Зато прокомментировала подобные случаи сеть Circle K: ”Исходя из нашего опыта, корень проблемы часто кроется в том, что скидка действует только на конкретный вид топлива или конкретный способ оплаты, но клиент на это не обращает внимания. И когда он покупает другое топливо или использует другой метод оплаты, то скидку не насчитывают. К нам клиенты с претензиями по поводу скидок обращаются редко, и мы всегда выясняем, из-за чего возникло недопонимание. Можем заверить: Circle K ни в одной своей кампании не пытается обмануть своих клиентов, и если выясняется, что произошла ошибка, то мы компенсируем клиенту недополученную скидку”.
Где лучше?
Мы решили сравнить, что предлагают своим клиентам заправки тех или иных сетей. И выяснилось, что на одних с картой клиента скидки на топливо существенно больше, чем на других. Но зато те завоевывают сердца и кошельки другими бонусами.
Alexela
Бонусы для клиентов:
баллонный газ на АЗС Alexela –10%;
кофе –15%;
горячие закуски –10%;
аренда прицепа на АЗС Alexela –5%;
автотовары на АЗС Alexela –3%;
мытье машины в туннельной автомойке Alexela –10%;
Все услуги и товары на автомойке JAZZ PESULAD –5% (за исключением автомоек Kadaka Jazz, Laagri Jazz, Smuuli Jazz и Sõle Jazz);
Все товары в магазинах Automaailm –5%;
скидка до 5% на приобретение прицепа Tiki в представительстве и льготная цена –15% от обычной стоимости на приобретение 3м прицепа ”Medium”.
Скидки на топливо: от 3 до 5 центов /л.
Olerex
Что предлагают? Горячую домашнюю еду — супы и каши, крупнейшую сеть автомоек и возможность зарядить электромобиль. Карту клиента можно привязать к ИД-карте.
Бонусы для клиентов:
3% от всех покупок в магазине идет на счет клиента;
аренда прицепа — 10%;
автомойка — 15%.
Скидки на топливо: 2,6 цента/л + 3% от суммы идет сразу на счет клиента. Эти деньги можно копить и потом при помощи бонусов расплачиваться за товары в магазине. По подсчетам фирмы, клиент таким образом получает скидку в более чем 8,2 цента/л топлива. Во время кампаний скидка на тот или иной вид топлива может достигать 8 центов/л.
Circle K
Что предлагают? Владельцы клиентской карточки (ее можно бесплатно привязать к своему номеру телефона и платежной карте Partner, Swedbank, Luminor, LHV, SEB или Coop) с каждой покупки копят виртуальные очки и получают ваучеры на льготы или бесплатные товары.
Бонусы для клиентов:
каждый 6й кофе — бесплатно;
мойка и пылесос — на 15% дешевле;
иногда присылают ваучеры — скидка на автомойку — 40%;
предложения для клиентов на товары в магазине и еду/напитки по льготной цене;
каждый вторник мойка — со скидкой в 50% (это действует для всех).
Скидки на топливо: стандартно — 2,5 цента/л. Но во время кампаний она может достигать 8 центов/л (например, если заправлять через приложение) или 10 центов/л (например, на бензин Miles Plus).
Neste
Что предлагают? Омыватель для стекол на разлив. Можно на заправке залить, сколько нужно, и не покупать целую канистру.
Бонусы для клиентов:
сотрудничество с R-kiosk и Hesburger, во время кампаний можно заправить 20 л топлива и получить мороженое за 10 центов или вообще бесплатно;
сейчас и до конца года идет кампания: заправь сколько угодно топлива и получи кофе в Hesburger за 10 центов;
кофе или хот-дог в R-Kiosk — с карточкой Neste можно купить за 2 евро;
мойка машины на станциях Jazz –5%;
все товары и услуги в Autoekspert –5%;
если у вас — платежная карта Neste, то помимо скидки с каждого заправленного литра топлива (–2,5 цента/л) начисляются также бонусные деньги — 1 цент/л на карту Rimi.
Скидки на топливо: обычно 2,5 цента/л, во время кампаний — 6 центов/л.
Premium 7
Что предлагают? Изначально — одну из самых низких цен на топливо
Бонусы для клиентов: горячие напитки со скидкой в 15 центов.
Скидки на топливо: –1,5 цента/л.
Terminal
Что предлагают? Душ на некоторых заправках — 2 евро. Возможность снять наличные с карты в кассе, совершив покупку на 1 евро. На заправке ”Раади” можно также заказать по телефону закуски и торт, и повара-кондитеры подготовят все для праздника, если нет времени заехать в магазин (с понедельника по пятницу повара-кондитеры принимают и изготавливают заказы круглосуточно). На заправках можно также арендовать прицеп, купить газ в баллонах, омыватель для стекол на разлив или подарочные карточки номиналом 10, 30 и 50 евро.
Бонусы для клиентов:
автомойка — 10%;
каждый пятый горячий напиток — бесплатно.
Скидки на топливо: –3,2 цента/л, во время кампаний — 7 центов/л.
Krooning
Что предлагают? Карточку клиента на 3 года и изначально самую выгодную цену на топливо.
Бонусы для клиентов: на заправках партнеров топливо дешевле на 1 цент/л.
Скидки на топливо: — 1,6 цента/л