ВИДЕО | Учившийся на деньги налогоплательщиков Денис Бородич: почему мне должно быть стыдно?

По словам Бородича, ему не стыдно, так как все было по договоренности с работодателем. Он отметил, что дополнительное обучение и инвестиции в людей крайне важны, так как это отражается и на работе.

"Даже многие иностранные коллеги признают развитие. Это как день и ночь по сравнению с временем, когда я сюда пришел, когда бухгалтерия делалась с помощью карандаша и бумаги", — утверждает он.

После публикации статьи о расходах Бородича, мэр Таллинна Михаил Кылварт освободил его от должности. Мэр сообщил, что доверие потеряно и продолжать сотрудничество невозможно.

"Какая потеря доверия, об этом ничего не говорилось", — заявил Бородич Delfi и подчеркнул, что его уволили лишь по желанию собственника, к чему члены правления должны быть всегда готовы.