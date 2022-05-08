Мужчина пришел на Военное кладбище с белой лентой на рукаве. Полицейские провели беседу с десятками людей, носившими запрещенную символику

В течение дня полицейские по всей Эстонии провели беседы с десятками людей, которые носили запрещенную символику. В большинстве случаев это была георгиевская лента, также были случаи с использованием флага РФ или элементов советской военной формы. В общем, люди понимали свое нарушение и убирали символику.

В Эстонии нет места разжигающим ненависть и оправдывающим военные преступления символам, так как они беспокоят людей, как мы видим по количеству полученных полицией сообщений. Мы обращаем внимание на людей, которые носят враждебные символы, как до 9 мая, так и после этого, реагируем на такие сообщения серьезно и предлагаем убрать символику. Но если человек не согласен это сделать или ведет себя провокационно, полиция начинает делопроизводство.

Сегодня примерно в полдень в Пыхья-Таллинне имело место происшествие, когда пьяный 64-летний мужчина, который носил запрещенные символы, помешал концерту, посвященному дню матери. Полицейские задержали его и в его отношении начали делопроизводство о проступке по статье об использовании поддерживающего агрессию символа. Делопроизводство о проступке начали и в отношении 56-летнего мужчины, который принес на военное кладбище цветы, перевязанные георгиевской лентой. За ношение поддерживающей агрессию символики можно наказать денежным штрафом до 1200 евро или арестом. Более подробно об этом инциденте читайте ЗДЕСЬ.

Также полицейские побеседовали с мужчиной, который пришел на военное кладбище с белой лентой на рукаве. Белая лента на рукаве также является символом, который используют российские солдаты в Украине и которые носят в знак поддержки российской армии. По его словам, мужчина не знал о таком значении ленты, согласился снять ее и полицейские сделали в этом случае устное предупреждение.