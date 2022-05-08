ФОТО | На концерте в Пыхья-Таллинне мужчина с георгиевской лентой выкрикивал пророссийские лозунги

По сообщениям очевидцев, мужчина в агрессивной форме сообщил пришедшим на концерт людям, что он за "Победу" и за "Путина". Судя по фотографиям, на голове у мужчины была одета матросская бескозырка Тихоокеанского флота Военно-морских сил СССР с двумя георгиевскими лентами.