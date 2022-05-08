08.05.2022, 14:11
ФОТО | На концерте в Пыхья-Таллинне мужчина с георгиевской лентой выкрикивал пророссийские лозунги
Ekspress Meedia | facebook pfoto
В воскресенье, 8 мая, на состоявшимся во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна концерте ко Дню Матери мужчина в бескозырке с георгиевской лентой вышел к сцене и стал выкрикивать пророссийские лозунги.
По сообщениям очевидцев, мужчина в агрессивной форме сообщил пришедшим на концерт людям, что он за "Победу" и за "Путина". Судя по фотографиям, на голове у мужчины была одета матросская бескозырка Тихоокеанского флота Военно-морских сил СССР с двумя георгиевскими лентами.
Использование подобной символики в целях пропаганды войны в Эстонии запрещено.