ВИДЕО ПОГОНИ | Нарвская полиция благодарит бдительного человека, который помог остановить пьяного водителя

Полиция сразу же отреагировала на сообщение, и уже через пару минут на въезде в Нарву был замечен соответствующий описанию автомобиль, которому дали сигнал для остановки.

Водитель проигнорировал сигнал и увеличил скорость, чем создал опасность как для себя, так и для других участников дорожного движения. После непродолжительной погони патруль обнаружил водителя во дворе улицы Раху и задержал его.

В отношении водителя было начато уголовное производство за систематическое управление автомобилем без прав. Мужчину доставили на экспертизу для установления степени опьянения.

По словам руководителя патрульной службы Нарвского отделения полиции Сильвера Пяльсинга, игнорирование требований остановки подвергает опасности самого беглеца, полицейских и других участников дорожного движения. Такое поведение может закончиться очень печально и большим ущербом.

"Спасибо всем внимательным людям, которые замечают, информируют и помогают нам отстранять опасных водителей от дорожного движения — вместе мы создаем безопасность”, — сказал Пялсинг.

Если вы заметили автомобиль с подозрительным стилем вождения или увидели человека, обязательно сообщите об этом в полицию по номеру 112 как можно скорее.