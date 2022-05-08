"Сына с ДЦП вытащили из подвала за руки, подруга тащила его лицом по асфальту". История побега из Мариуполя в Таллинн

И потом через минут десять в мою квартиру на первом этаже прилетели снаряды. В мою машину опять попало — она как решето стала, вариантов починить ее вообще не было.

Вообще, мы все время были в подвале, но иногда на какое-то время поднимались в квартиру. Но после того, как я нашла куски выбитых и разрезанных осколками дверей, я быстро стала спускать детей в подвал. Бабушку 95-летнюю на руках перенесли . С нами еще и собака была.

Обстрелы у нас вообще не прекращались. Через несколько дней прилетели снаряды уже в мою квартиру. Мой дом находился рядом с воинской частью, и перед этим взрывали ее. Сначала у нас вылетели рамы со стеклами, потом прилетели осколки, которые разрезали пополам межкомнатные двери. А мы как раз стояли в коридорчике, так как говорят, что это — самое безопасное место.

Когда мы зашли в квартиру, случился первый минометный обстрел. Мина прилетела в мою машину, осколок прямо в двигатель попал, его пробило в двух местах. Когда я выбежала, я так плакала! Мне не машину было жалко, это была моя последняя возможность с ребенком, который не ходит, хоть как-то уехать. После этого мы потеряли надежду.

Мы доехали до определенного места — там уже сильно громыхало, трупы лежали на улице. Я испугалась дальше одной ехать без колонны, и мы вернулись обратно. Доехали до места, которое на сайте было объявлено точкой сбора, в которую приедут автобусы. Но там нам военные сказали, что это глупости, никакого коридора нет, вас там расстреляют. В слезах мы уехали домой.

Когда у нас в Мариуполе первый раз объявили гуманитарные коридоры негласно, мы в подвале сидели. Я, моя мама, тетя, бабушка, которой 95 лет и двое детей. И вот, между людьми начали ходить слухи, что объявили коридоры. Я решила, что надо ехать. Даже несмотря на то, что это неофициально, надо пробовать. С нашего двора выдвинулась колонна, много машин. Люди просто прицепили белые тряпки, чтобы нас не трогали. Мы написали на нашей машине, что здесь дети едут. И когда мы выезжали со двора, я ехала почти последняя и в какой-то момент потеряла эту колонну, которая должна была выехать из Мариуполя.

Каким-то чудом у нас во дворе, через два дома, осталась одна уцелевшая машина со двора. И моя знакомая, которая знала, что мы сидим в подвале, предложила помощь. Сказала, что если ночью машину не разобьют, то утром они приедут за мной и детьми, чтобы выехать из города. Понятно, что бабушек они забрать не могли, но хоть так.

Я всю ночь не спала, боялась, что упущу возможность уехать. Двери в подъезде мы закрывали на щеколду, а в подвале не слышно было, когда кто-то приходит.

Подруга прибежала на полчаса ранее того времени, на которое договаривались, поэтому дети мои еще спали. Было полвосьмого утра. Я услышала, что кто-то стучит — очень испугалась, но подбежала к двери. Слышу — подруга кричит, чтобы я открывала быстрее. Я ей открываю, она забегает в подъезд и начинается минометный обстрел. Я испугалась, думаю, а как же люди, которые в машине остались? Она говорит — быстрее надо уезжать, ничего не берем, только детей. Моя дочь выбежала босиком по бетонному полу. Она спала, а проснувшись, очень испугалась. Я говорю ей, чтобы быстрее обувалась, потому что времени нет.

Единственное, что я заранее приготовила — рюкзак с куртками и документами. Я подумала, что если мы куда-то дальше будем ехать, то денег что-то купить явно не будет. Вот я этот рюкзак с нашими тремя весенними куртками захватила с собой и все. Больше у нас ничего не было, даже белья.

Сына вытащили из подвала просто за руки, подруга тащила его по асфальту чуть ли ни лицом, потому что был такой обстрел, что некогда его было брать на руки. Она кричит мне, чтобы я с дочкой бежала в машину, а она сына дотащит. Мы запрыгнули в машину и мины стали разрываться буквально в пяти метрах от нас — был прилет в гаражи, за которыми стояла машины.