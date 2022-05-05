PPA: бюро обслуживания в Нарве и Йыхви будут принимать клиентов четыре раза в неделю

С 1 июня сотрудники Нарвского бюро не будут принимать клиентов по вторникам и в Йыхви — по средам. В эти дни сотрудники бюро занимаются обработкой ходатайств, поданных через самообслуживание.

Для подачи ходатайства о новом документе надо зайти на сайт iseteenindus.politsei.ee. При наличии отвечающей требованиям фотографии, подписи и отпечатков пальцев в интернете ходатайство о документе можно подать за пару минут. „Если фотографии, подписи и отпечатков пальцев нет, то во все рабочие дни можно воспользоваться дигикиоском, а потом подать ходатайство в смартфоне или компьютере", — сказала руководитель облуживания клиентов Идаской префектуры Эвели Кальюла.

Долгосрочная цель Департамента полиции и погранохраны — способствовать еще более активному использованию бюро самообслуживания и дигикиосков. „Во многих сферах жизни самообслуживание стало неотъемлемой частью, например, кассы самообслуживания или почтовые автоматы. И ходатайство о документе клиенты могут удобно в подать на сайте самообслуживания, не приходя в зал”, — сказала Кальюла.

В общем сейчас половина всех ходатайств по всей Эстонии подается через самообслуживание, но в Ида-Вирумаа этот показатель составляет всего 33 процента ото всех ходатайств.

Госпошлина при подаче ходатайства о документе гражданина Эстонии в самообслуживании на пять евро меньше. Кроме ID-карты и паспорта гражданина Эстонии в самообслуживании можно подать ходатайство о паспорте иностранца, карте вида на жительство, активизировать mobiili-ID, подать ходатайство о разрешении на оружие, digi-ID э-резидента и зарегистрировать кратковременную работу иностранца в Эстонии.