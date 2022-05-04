ВИДЕО | Михаил Кылварт: освобождение Европы от нацистов не означало для Эстонии свободы — это исторический факт

В конце апреля газета Eesti Päevaleht написала, что исполняющий обязанности директора Таллиннского линнамяэского русского лицея Сергей Гаранжа почти 20 лет не может сдать экзамен по языку на требуемую для его работы категорию, но городские власти держат его на посту.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт констатировал, что, к сожалению, Гаранжа пока экзамен не сдал. В мае он вновь пойдет на языковой экзамен. "В течение этого длительного периода он сам заверял, и мы это сами тоже видели, что он постоянно занимался языком, — сказал градоначальник. — Естественно, мы ждем результатов и посмотрим, что покажет языковой экзамен". После чего, по словам Кылварта, можно принимать дальнейшее решение. Оно должны быть в интересах учеников.

"На протяжение этих 20 лет Таллиннский линнамяэский русский лицей был в числе лучших школ города, в том числе и по результатам экзаменов по эстонскому языку. Школа работает, показывает хорошие результаты, и это во многом благодаря директору", — сказал он и добавил, что поиск директора (как и учителей) — дело непростое и требует времени.

Говоря о праздновании 9-го мая, Кылварт отметил, что в этот день отмечается событие, имевшее место в 1945 году. Эстония потеряла независимость в 1944 году. "То, что освобождение Европы от нацистов не означало для Эстонии свободы — это исторический факт. И с этим никто не спорит. И с этим должны считаться люди, которые здесь живут", — подчеркнул Кылварт.

"Но, я думаю, нужно понимать и то, 9 мая — это не День оккупации Эстонии, для многих людей это — день окончания Второй мировой войны", — сказал Кылврат. По его словам, у многих людей, кто отмечает 9 мая, в войне погибли родственники — они воевали не ради оккупации, а ради освобождения от нацизма.