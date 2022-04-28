Планы министерства: не владеющие эстонским учителя могут лишиться работы?

„Не дается мне эстонский язык. Я учил, нанимал репетитора, ходил сдавать тесты. Это не оправдание, но сложность еще в том, что я постоянно под прицелом. Нервная система просто не выдерживает. Эта ситуация физически и психологически давит на меня.”.

Эта цитата от 2020 года принадлежат возглавляющему с 1998 года Таллиннский Линнамяэский Русский лицей Сергею Гаранже. И в начале этой недели Сергей Гаранжа прервал разговор с позвонившим ему и задавшим вопросы на эстонском журналистом Eesti Päevaleht. Чуть позже он побеседовал с журналистом RusDelfi, но отказался углубляться в вопрос своих языковых навыков.

Каким образом не владеющий эстонским Гаранжа до сих пор остается на посту директора лицея? Только из-за благоволения к нему таллиннского Департамента образования.