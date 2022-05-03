"Этот день принес нам конец войны, его нужно помнить": мэр Нарвы о 9 мая

”9 мая — важный день, — говорит Катри Райк. — Его всегда отмечают, но в этом году это все-таки прежде всего день памяти. Надо ехать на кладбище, идти возлагать цветы к памятникам, надо поставить свечи. Всем нам есть кого вспомнить. Я тоже пойду возложить цветы, как и наши депутаты.

Этот день принес нам конец войны, его нужно помнить. Если кто-то говорит о переносе даты, то надо выслушать мнение, но этот день так глубоко у людей в головах, что его невозможно перенести. Как 31 декабря невозможно перенести на 30 декабря или 8 марта на 7 марта, так и 9 мая есть и будет.

К сожалению, война делает мир черно-белым. Наше государство выбрало сторону. Мы за Украину. В Нарве у людей есть разные мнения. И это хорошо, это признак свободной страны. Все понимают, что Нарва — эстонский город, в Эстонии действуют законы, которые нужно соблюдать. И я прошу, чтобы люди уважали мнения других, были бы толерантными, оставили бы дома георгиевские ленты, флаг РФ, поскольку сейчас это флаг страны-агрессора, не писали бы букву Z. Это символы, которые используются в войне против Украины.

В городе на 9 мая у нас не запланировано мероприятий. Будет ряд событий, приуроченных к Дню Европы. Например, концерт для молодежи, потому что в Европе 2022 год — это год молодежи.

7-8 мая Нарву ждет большой музыкальный фестиваль Tallinn-Narva music week, 8 мая — это День матери. Для многих новый праздник, а для кого-то — любимый с детства. И это тоже прекрасный повод провести время в кругу семьи".