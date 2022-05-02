ФОТО | У Бронзового солдата постоянно дежурит охранная фирма

Как стало известно, Эстонский военный музей заказал охранную фирму для поддержания порядка возле памятника павшим во Второй мировой войне.

В пятницу неизвестные нарисовали на монументе свастику. "На Бронзовом солдате желтой краской была нарисована свастика, на металлических пластинах слева и справа от солдата было написано "нет войне", а на задней стороне памятника было написано "Слава Украини", — описала ситуацию глава процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоотер.

До этого 31-летний мужчина пытался срезать ордена у памятника. Он скрылся с места преступления, но полиция его нашла. Им оказался Александр Томаc Васильев, сын известного депутата Рийгикогу Виктора Васильева. Ему грозит денежный штраф.