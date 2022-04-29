ФОТО | Очередной акт вандализма: на мемориале с Бронзовым солдатом нарисовали свастику

Глава процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоотер рассказала, что сегодня ночью полицейский патруль обнаружил, что в отношении Бронзового солдата был совершен акт вандализма.

"На Бронзовом солдате желтой краской была нарисована свастика, на металлических пластинах слева и справа от солдата было написано "нет войне", а на задней стороне памятника было написано "слава Украини"", — описала Тоотер. Памятник уже отмыли, но эксперты-криминалисты все еще работают на месте происшествия.

"На данный момент по записям камер видеонаблюдения мы установили, что это сделали двое мужчин около часа ночи. Мы продолжаем изучать видеозаписи с камер, чтобы определить маршрут, по которому двигались преступники, и выявить их личность", — сказала Тоотер. В связи с произошедшим полиция возбудила уголовное расследование по статье об оскорблении памяти умершего.

Не далее как 12 апреля звезду на груди Бронзового солдата пытался срезать Александр Томас Васильев — сын видного государственного деятеля Виктора Васильева.

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