Потерял телефон: пропавший 51-летний Владимир нашелся

Сообщалось, что из Таллинна Владимир планировал поехать на работу в Локса и заниматься там ремонтом квартиры, но неизвестно, добрался ли он до Локса, имя и адрес его работодателя также неизвестны. Телефон Владимира был выключен с обеда 19 апреля, с этого времени он не пользовался и мессенджерами.