ЧП и криминал
29.04.2022, 10:55

Потерял телефон: пропавший 51-летний Владимир нашелся

 
дополнено в 13:20
Foto on illustratiivne.
Foto on illustratiivne.
Foto: Hendrik Osula

Полиция просила помощи в поисках 51-летнего Владимира, который приехал 19 апреля на поезде из Нарвы в Таллинн и после этого его местонахождение было неизвестно.

Сообщалось, что из Таллинна Владимир планировал поехать на работу в Локса и заниматься там ремонтом квартиры, но неизвестно, добрался ли он до Локса, имя и адрес его работодателя также неизвестны. Телефон Владимира был выключен с обеда 19 апреля, с этого времени он не пользовался и мессенджерами.

Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что Владимир найден, с ним все в порядке. Он потерял свой телефон и не знал, что его ищут.

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