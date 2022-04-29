29.04.2022, 10:55
Потерял телефон: пропавший 51-летний Владимир нашелся
дополнено в 13:20
Сообщалось, что из Таллинна Владимир планировал поехать на работу в Локса и заниматься там ремонтом квартиры, но неизвестно, добрался ли он до Локса, имя и адрес его работодателя также неизвестны. Телефон Владимира был выключен с обеда 19 апреля, с этого времени он не пользовался и мессенджерами.
Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что Владимир найден, с ним все в порядке. Он потерял свой телефон и не знал, что его ищут.