"В Нарве не будет реформ, пока не исправится политическая культура": Ирене Кяосаар об очередном вотуме недоверия мэру

На прошлой сессии горсобрания неделю назад оппозиция выдвигала вотумы недоверия председателю городского собрания и его заместителю, но депутаты их не поддержали.

Мы попросили прокомментировать такие частые выражения недоверия действующей власти и возможные последствия для города очередной смены власти, Ирене Кяосаар, руководителя Фонда интеграции, которая уже три года живет в Нарве.

"На мой взгляд, это низкий политический уровень местных политиков. Возможно, им непонятно, что должно быть целью политики. Человек в политике должен думать о государстве, если он в большой политике, а если в муниципальной, то о своем городе, волости. Политика выбирают, чтобы в городе произошли изменения к лучшему. В Нарве, мне кажется, многие политики больше хотят чего-то для себя: работу с хорошей зарплатой, доступ к каким-то благам. Когда эти личные блага отбирают, то они начинают искать варианты, как их вернуть, и показывают политическую некультурность. Быть в оппозиции — это часть демократического процесса. Не всегда политик входит в коалицию. Надо уметь быть в оппозиции.

В Нарве не будет реформ, пока не исправится политическая культура. Мэры, перед тем как их снимают, успевают в лучшем случае сделать ”первую гигиену” для города, а продумать инноватику, наладить связи, пригласить инвесторов, открыть новые рабочие места — нет. Как городу работать с инвесторами, например? Какая у них будет гарантия, если один мэр создаст договоренности, а через полгода другой мэр решит, что они не нужны городу? Таким образом, особенно сильно страдают проекты, направленные на развитие города, потому что они не реализуются за короткий срок.

Когда ты становишься руководителем, тем более руководителем города, тебе нужно время понять, какие у тебя коллеги, как ты будешь с ними взаимодействовать, какие приоритетные задачи, какие стратегические. А в Нарве, получается, мэр, вместо спокойной работы, должен бороться за то, чтобы его не сняли.

Если снимут действующего мэра, работающего только с осени прошлого года, это пойдет на вред городу. Люди хотят, чтобы город был лучше и лучше, а политические игры, к сожалению, этому препятствуют", — считает Кяосаар.