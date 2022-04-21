Плохая работа или попытка сменить власть: вотум недоверия руководителям горсобрания в Нарве

"Они не смирились с проигрышем на октябрьских выборах 2021 года. Но попытка не удалась. Можно идти дальше. Эта чехарда, постоянная игра с этими недовериями будет продолжаться. Сегодня уже оппозиция заявила, что выдвинет вотум недоверия госпоже Райк. Таким образом, мы видим, что наша оппозиция не хочет конструктивной работы, пытается враждовать и всякими способами старается вернуть прежние позиции", — сказал он RusDelfi.

"Буквально 20 апреля Татьяна Стольфат говорила о том, что они сядут и будут решать, какое недоверие мне выражать. То есть готовили его за одни сутки. Есть письмо, в котором они же хвалят меня в марте за оперативность в работе. И вот уже вотум недоверия. Звучало обвинение, что я принимаю своих клиентов здесь, но это неосновательно абсолютно (Наталья Умарова — руководитель Центра детского дома — ред.). Еще одно обвинение, что комиссии пересекаются, но каждый председатель комиссии волен объявлять ее тогда, когда он хочет. Я не могу влиять на решения председателя комиссии. Когда она назначена, тогда и проводим. Причина таких действий оппозиции, я считаю, в том, что если раньше я была на их стороне, то сейчас не пошла на ту сторону. У меня нет претензий к оппозиции. Но мне было приятно, что в зал сегодня пришли нарвитяне и поддержали нас", — резюмировала она.