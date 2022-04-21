Плохая работа или попытка сменить власть: вотум недоверия руководителям горсобрания в Нарве
Нарвское горсобрание не поддержало в четверг выдвинутый оппозицией вотум недоверия в отношении главы депутатского корпуса Владимира Жаворонкова. На месте присутствовал корреспондент RusDelfi.
На сегодняшней сессии Нарвского городского собрания были выдвинуты два вотума недоверия: председателю горсобрания Владимиру Жаворонкову и его заместителю Наталье Умаровой.
Оппозиция в лице представителей фракций Kesk и Narva Heaks огласила список того, чем они недовольны в деятельности господина Жаворонкова, в том числе, по их словам, хамством, неуважением и оскорблением своих коллег в медийных высказываниях, малодушием и лицемерием, отсутствием политической культуры. А также прозвучало замечание с их стороны, что до сих пор председатель горсобрания не наладил совместную работу оппозиции и коалиции.
Наталье Умаровой был оглашен вотум недоверия за плохую координацию депутатских комиссий, что вызвало неудобство и у чиновников Управы, за то, что появлялась на рабочем месте эпизодически и вела прием своих клиентов. И что, по их мнению, Наталья Умарова получает зарплату только за то, что помогла создать коалицию фракции Narva Tulevik.
По итогам голосования вотум недоверия не был поддержан. 13 из 31 депутатов высказались за, остальные или против, или воздержались. При этом часть фракции Narva Tulevik вышла во время голосования в коридор. Этот момент Татьяна Стольфат, лидер нарвских центристов, возглавляющая фракцию Kesk, прокомментировала так: ”То, что члены коалиции вышли на время голосования показывает, что люди имеют другое мнение и их хотят ограничить от того, чтобы они открыто выражали свое мнение”. По словам Татьяны Стольфат, в перспективе перестановка сил в Горсобрании вполне возможна, у них еще достаточно времени.
Председатель Нарвского горсобрания в своей речи перед голосованием подчеркнул, что никогда в своей жизни никого не оскорблял и если бы он позволял себе делать это, то он давно бы покинул школу, а педагогическую деятельность Жаворонков ведет уже 8 лет. И по его мнению, этот прецедент с недоверием ни что иное как борьба за власть.
Денис Ларченко, депутат Нарвского горсобрания, согласен с Владимир Жаворонков в том, что выдвижение вотума недоверия — это попытка со стороны оппозиции сместить власть, вернуть себе прежнее влияние.
"Они не смирились с проигрышем на октябрьских выборах 2021 года. Но попытка не удалась. Можно идти дальше. Эта чехарда, постоянная игра с этими недовериями будет продолжаться. Сегодня уже оппозиция заявила, что выдвинет вотум недоверия госпоже Райк. Таким образом, мы видим, что наша оппозиция не хочет конструктивной работы, пытается враждовать и всякими способами старается вернуть прежние позиции", — сказал он RusDelfi.
Наталья Умарова со своей стороны считает обвинения фракций Kesk и Narva Heaks беспочвенными.
"Буквально 20 апреля Татьяна Стольфат говорила о том, что они сядут и будут решать, какое недоверие мне выражать. То есть готовили его за одни сутки. Есть письмо, в котором они же хвалят меня в марте за оперативность в работе. И вот уже вотум недоверия. Звучало обвинение, что я принимаю своих клиентов здесь, но это неосновательно абсолютно (Наталья Умарова — руководитель Центра детского дома — ред.). Еще одно обвинение, что комиссии пересекаются, но каждый председатель комиссии волен объявлять ее тогда, когда он хочет. Я не могу влиять на решения председателя комиссии. Когда она назначена, тогда и проводим. Причина таких действий оппозиции, я считаю, в том, что если раньше я была на их стороне, то сейчас не пошла на ту сторону. У меня нет претензий к оппозиции. Но мне было приятно, что в зал сегодня пришли нарвитяне и поддержали нас", — резюмировала она.