Сергей Гаранжа: я для Эстонии делаю столько, сколько Рейнсалу за всю свою жизнь не сделал

В комментарии для RusDelfi Сергей Гаранжа заявил, что он вообще никак не относится к высказываниям Урмаса Рейнсалу. "Я уже привык, что инсинуации с его стороны идут по любому поводу. Я не понимаю, что именно он вкладывает в понятие ”пророссийски настроенный чиновник”. Пусть это будет на его совести. Я для Эстонии делаю столько, столько Рейнсалу, может быть, за всю свою жизнь не сделал", — добавляет он

Однако комментировать собственные проблемы с владением эстонским языком директор школы отказался. "По поводу эстонского языка я даже не хочу сейчас говорить. Я уже привык, что бы я ни говорил, журналисты пишут о том, что они хотели бы увидеть и услышать. Я не хочу ничего комментировать ни Рейнсалу, ни Delfi, ни другим газетам".

В заключении он добавил: "Я делаю честно свою работу. И это подтверждает лицей и желание детей учиться в лицее. А кто что говорит, пусть это будет на его совести".

Напомним, в прошлом месяце горсобрание приняло заявление, которым осуждаются военные действия России в Украине. Горсобрание не будет сотрудничать с лицами, которые помогают поддерживать сферу влияния России или оправдывают российскую агрессию.

Теперь Isamaa ожидает, что горсобрание будет соблюдать позиции заявления. Урмас Рейнсалу говорит, что проект инициирован потому, что мэрия не предприняла практических шагов для реализации заявления горсобрания.

В качестве конкретных примеров пророссийски настроенных политиков Рейнсалу привел так же исполняющего обязанности Линнамяэского русского лицея Сергея Гаранжу. Среди обвинений звучало и то, что Гаранжа многие годы не может овладеть эстонским языком на требуемом для руководства школой уровне.