Директор Ласнамяэской гимназии о статусе "пророссийский чиновник": меня оклеветали

Министерство образования и науки, независимо от действий оппозиционной партии, разослало рекомендательное письмо в некоторые школы с просьбой убрать со стен портреты российских чиновников. Такое письмо получила и Ласнамяэская гимназия. И кажется, действия министерства озаботили директора школы Андрея Канте куда больше, чем законодательные инициативы парламентариев.

"Трудно давать комментарий о том, к чему ты не имеешь никакого отношения. Я жду реакции Министерства образования и науки, которое меня оклеветало. И не только меня, но и школу, в которой я являюсь руководителем. До сих пор мне лично Министерство образования и науки ничего не сообщило", — прокомментировал он ситуацию в интервью RusDelfi.

Еще на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что у директора Канте в школе висят портреты высокопоставленных российских чиновников. Он решительно заявляет: "Их никогда не было и быть не могло. Этот фейк подхватил, в том числе, и господин Рейнсалу (бывший министр иностранных дел Эстонии, представитель Isamaa — прим. RusDelfi), который пытается дестабилизировать ситуацию".

Урмас Рейнсалу на недавнем заседании Горсобрания инициировал проект решения, которое предполагает освобождение от должности пророссийски настроенных чиновников. Среди прочего в заявлении говорится, что горсобрание не будет сотрудничать с организациями и лицами, которые помогают поддерживать сферу влияния России или оправдывают российскую агрессию. Политик привел в пример трех человек — Александра Чаплыгина, Сергея Гаранжу и Андрея Канте.

По словам директора школы, он готов отстаивать свою честь и достоинство. "Если будет нужно, я подам в суд. Для начала на министерство, а потом будем смотреть, что из этого получится. Сейчас у них есть время, чтобы отреагировать. Официальный запрос министру образования я уже подал".