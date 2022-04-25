ВИДЕО | Благодатный огонь прибыл в таллиннский собор Александра Невского

Как сообщил Delfi руководитель телеканала TVN Олег Беседин, Благодатный огонь специально для Эстонии доставили в Ивангород, затем в воскресенье в лампаде не без труда перенесли через границу в Нарву, а сегодня привезли в Таллинн.

В своем пасхальном послании митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений обратился к церковнослужителям и пастве, напомнил о значении Великого поста и поздравил всех со светлым праздником Пасхи.

"Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляем вас с великим праздником Пасхи и желаем крепкого здравия и щедрот от Жизнодавца Иисуса Христа! Веселье наше должно быть ради Господа! Помните, как преподобный Серафим Саровский говорил: ”Радость моя, нет нам дороги унывать, Христос Адама воскресил, смерть умертвил…”

Настоящая радость сердца всегда несёт свет! А Свет есть Сам Господь, воскресший из мёртвых!"

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