ФОТО | Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Эстонию

Как сообщил Delfi руководитель телеканала TVN Олег Беседин, огонь специально для Эстонии доставили в Ивангород, а сегодня он в лампаде был перенесен через границу в Нарву.

По словам Беседина, непосредственно вместе с Константином Еклиным занимавшегося переносом огня, транспортировка огня в Эстонию была предварительно согласована с эстонской полицией и таможней.

Сейчас Благодатный огонь раздается в храмы по всей Эстонии. Завтра в 8 часов утра он будет доставлен в таллиннский Собор Александра Невского.