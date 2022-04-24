24.04.2022, 16:32
ФОТО | Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Эстонию
Как сообщил Delfi руководитель телеканала TVN Олег Беседин, огонь специально для Эстонии доставили в Ивангород, а сегодня он в лампаде был перенесен через границу в Нарву.
По словам Беседина, непосредственно вместе с Константином Еклиным занимавшегося переносом огня, транспортировка огня в Эстонию была предварительно согласована с эстонской полицией и таможней.
Сейчас Благодатный огонь раздается в храмы по всей Эстонии. Завтра в 8 часов утра он будет доставлен в таллиннский Собор Александра Невского.