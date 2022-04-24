Первые итоги: чем порадовали и огорчили жителей Эстонии магазины Lidl
3 марта в Эстонии открылись первые магазины Lidl. За месяц эти магазины успело посетить немало жителей страны. Первый ажиотаж прошел, очереди сократились, а покупатели уже успели сделать первые выводы. Какими стали первые радости и разочарования посетителей новой торговой сети, узнавала ”МК-Эстония”.
Ажиотаж вокруг Lidl начался задолго до его открытия. Дата открытия долго не раскрывалась. Когда же магазины, наконец, распахнули свои двери, очереди растянулись, как во времена дефицита. Поскольку в первые дни вход в магазины Lidl был ограничен по количеству посетителей — не больше 200 человек одновременно, а желающих войти было гораздо больше, такое столпотворение продолжалось несколько дней.
”Действительно, интерес к нашим магазинам и продуктам был очень высоким по всей Эстонии. Но в интересах конкуренции мы не можем называть точное количество покупателей, — говорит глава отдела коммуникаций Катрин Сеппель. — Теплый прием со стороны эстонских клиентов выразился в длинных очередях. Сейчас ситуация уже стабилизировалась. Это обычная практика, которую мы наблюдали осенью на открытии магазинов в Латвии и пару лет назад — в Литве”.
Всего немецкая сеть супермаркетов Lidl открыла в Эстонии восемь магазинов, в т.ч. в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну.
Свое замаскировано под чужое
Интерес покупателей в первую очередь вызван тем, что Lidl продает свои собственные бренды продуктов, которых нет в других магазинах. Кроме того, сеть известна своими рекордно низкими ценами. Также есть здесь и товары местного эстонского производства, но их ассортимент составляет очень небольшую долю от всего товара. Главным образом Lidl продает товары польского, немецкого, латвийского и литовского производства.
”Мы верим, что клиентам нравятся новые товары и вкусы, а также промышленные товары по выгодным ценам и, например, детские товары были очень хорошо восприняты, — говорит Катрин Сеппель. — Действительно, большинство наших товаров продаются под марками, принадлежащими Lidl, но среди них есть и товары эстонских производителей. Это и молочные продукты, сезонные овощи и фрукты, мясные продукты, алкоголь и другое”.
Представитель Lidl заверяет, что сеть сотрудничает с местными производителями и дает им возможность продавать товар, отвечающий требованиям сети.
”Со временем доля эстонских товаров в наших магазинах, несомненно, увеличится”, — добавляет Сеппель.
На вопрос, будет ли Lidl открывать интернет-магазин и предлагать доставку продуктов на дом, Сеппель ответила, что сеть следит за развитием электронной торговли в Эстонии и обязательно сообщит, если в этой области у магазина будут нововведения.
Любопытно всем
Спустя две недели после открытия магазинов фирма Kantar Emor провела опрос, из которого следует, что в Таллинне, где находится пять магазинов Lidl, его покупателями стали 29% жителей. Еще 61% жителей планировали посетить магазин в ближайшие две недели. Опрос показал, что интерес к магазинам Lidl очень высок.
По сравнению с общей картиной, среди покупателей Lidl больше неэстонцев, жителей Эстонии в возрасте от 25 до 34 лет, а также семей с детьми.
”Половина покупателей считают, что Lidl не подходит в качестве основного магазина, где они могут купить большую часть необходимых ежедневно продуктов”, — прокомментировала эксперт по исследованиям Kantar Emor Керстен Йыги.
По ее мнению, основной причиной этого является небольшое количество магазинов. Поэтому у людей нет возможности совершать покупки близко к дому, а также в Lidl нет привычных любимых продуктов и брендов.
Отзывы первопроходцев
”МК-Эстония” пообщалась с разными людьми, которые были в числе первых клиентов Lidl. Они поделились своим опытом и впечатлениями от нового магазина.
Первое, что возмутило многих покупателей, это очень большие тележки для покупок. Кроме того, в Lidl нет привычных переносных корзин. Поэтому многие покупатели приспособились использовать детские тележки, которые занимают гораздо меньше места, а товара вмещают примерно столько же, сколько в других магазинах — корзины.
”Мы серьезно относимся к получаемой от клиентов обратной связи. Теперь в наших магазинах уже есть и тележки поменьше для людей, которые хотят делать меньше покупок”, — говорит Катрин Сеппель.
”Были первопроходцами — отстояли очередь на улице. Очередь двигалась довольно-таки быстро, 10 минут и мы внутри. На входе нам вручили тяжеленную тележку, с которой внутри так и не получилось спокойно походить. Люди стояли чуть не на головах друг у друга. Очень жаль, что нет корзинок, они бы облегчили поход, — делится впечатлениями Екатерина. — Внутри всё было красиво разложено, аж глаз радовался. Но мы приняли решение покинуть магазин без покупок, отложив их на лучшее время, когда народу станет поменьше. Хватать абы что тоже не хотелось. Отмечу, что, к сожалению, ассортимент детского питания в магазине очень маленький, что огорчило. Но в целом очень приятные цены, особенно в нынешнее время”.
Юта с мужем имели хорошее представление о том, что продается в новом магазине.
”Мы пришли утром в 7.45. Была очень длинная очередь, среди посетителей были родители с детьми, молодые люди, как мы, от 30 до 40 лет и пенсионеры. Нас всех угостили чаем, пока мы были в очереди. Работники были все позитивные, приветливые. Даже на кассе девочка молодая, помогая упаковывать пакеты, смеялась, а парень за кассой шутил с моим мужем. Выбор в магазине хороший и цены хорошие. Так как мы жили в Германии и давно знакомы с Lidl, точно могу отметить, что вещи тут качественные и недорогие — трусы, носки, майки. Кастрюли покупала семь лет назад — это лучшие кастрюли. Но однозначно в Эстонии ассортимент магазина меньше. Ничего нового для себя я не увидела. В Германии все то же самое. Там люди довольны, цены хорошие, Lidl и там самый дешевый магазин”, — рассказывает Юта.
Мария ничего не знала про новый магазин, но теперь он стал ее любимым.
Зашли с дочкой чисто случайно, так как отменилось одно дело. Я не имела представления об этом магазине, раньше не читала ничего нигде. Поэтому то, что магазин полон совершенно чужих продуктов, ввело меня в некоторый ступор, — делится Мария. — В первый раз взяла более-менее знакомые продукты: микс орехов, энергетики, шоколадку, гель для душа, мороженое и прочие мелочи. Очень боялась класть хлеб в резочную машину, персонал помог, спасибо им. Однако дома 70% выбранного полетело в мусор, т.к. было чужим и непривычным. Через 3 дня дала магазину второй шанс, и теперь в другие почти не хожу. Очень многие продукты стали фаворитами: основа для пиццы, выпечка, мяса купила семь разных видов, детские пюре и йогурты разные. Обычная корзина на 120-130 евро обошлась в Lidl всего в 70, это спустя неделю после открытия”.
Еще одна посетительница описывает неприятный казус в день открытия.
”Охрана особо не смотрела, кто ходит среди людей, больше были обеспокоены тем, чтобы никто не прошёл раньше времени. А в это время в очереди к бабушкам подходили воришки и крали их кошельки. Сама была свидетелем такого неприятного случая, помогла предотвратить, — говорит Евгения. — Было ужасно неудобно передвигаться по магазину даже с учетом того, что я была без тележки. Все стояли друг за другом, останавливались с тележками по центру, в два ряда — никак не обойти”.
Следующий казус случился с женщиной около кассы.
”На кассе не было разграничителя для покупок. Мои покупки посчитали вместе с покупками другого покупателя, хотя и клала их подальше. Долго пыталась объяснить кассиру, как он может сделать возврат товара и средств, потом пробить раздельно, ушло на это минут 30”, — говорит Евгения.
”Многие продукты не понравились: чипсы в длинных коробках а-ля ”Принглс”, огурцы свежие длинные были безвкусные, помидоры очень твёрдые. Понравился шоколад молочный с цельным лесным орехом, который продавался по 35 центов в первую неделю, ананасы свежие. Я бы ходила в магазин только за некоторыми продуктами, а не полноценно закупаться”, — подытоживает Евгения.
Она также отмечает, что если на открытии покупки помогали фасовать в пакеты люди у кассы, то теперь такой услуги нет. А сами кассы на выходе рассчитаны только на одного покупателя, т.е. на ленте нет разделителя для двоих клиентов, чтобы каждый мог спокойно сложить покупки в пакеты.
Еще одному клиенту Lidl настолько понравился, что он устроился туда же и работать.
”Мне понравился добрый персонал, очень вежливый. На открытии народу было много, но это уже не новость. Отстоял свое — минут 10-15 на входе и на кассе столько же. Продукция вполне съедобная и насыщенная. Понравились холодные напитки, квас, соки, мороженое, пирожки, кольца кальмара, чай и влажные тряпки для пола, — говорит Андрей (имя изменено. — Прим. ред.) — Lidl так мотивировал, что я решил попробовать поработать у них. Меня вполне все устраивает, работаю недавно, по 8-10 часов смены. Вот завтра к 5 иду. Знаю точно, что в ”Лидл” появились уже и эстонские продукты, такие как плавленый сыр ”Меревайк”, пиво. А так магазин хороший”.
Еще одна покупательница, Светлана, отмечает, что столкнулась с двойными стандартами в магазине.
”Я посетила магазин в день открытия. Была приятно удивлена: на вопрос, можно ли зайти с собакой-йорком, ответили — конечно. Так же понравилась работа охраны — тележки без монет подкатывали прямо в руки. А на кассе работник бесплатно в пакет упаковывал товар. На полках было много товаров по скидке. Но спустя неделю меня с собакой категорически не пустили, заявив, что я должна привязать ее на поводке около магазина. В первый день работники гладили щенка. А теперь не пускают. Двойные стандарты. А на полках уже товар по таким же ценам, что и в других магазинах Таллинна. На кассе в бесплатные пакеты больше не упаковывают”, — констатирует Светлана.
”Была в первый день на открытии. Был, конечно, дурдом: эти ужасные огромные тележки, а еще драка в магазине из-за рыбы. Бабушки подрались, рыбы не хватило на всех. Одна бабуля другую по голове стукнула, их разняли. Но обслуживание было очень хорошее, и очередей почти не было, несмотря на большое количество людей в кассах. В целом магазин нравится, тем более он находится от меня через дорогу, хожу каждый день, — говорит Ирина. — Понравились тушёнка, выпечка, хлеб, йогурты, авокадо, рыба, сухофрукты отменные, да много чего. Не понравились пельмени, майонез, ”пиккпойс”. Цены меняются в зависимости от компании”.
”Пока все нравится. Конечно, много продуктов с непривычным вкусом — колбасы всякие, творог и другое, но это не значит, что они плохие. Просто кому-то нравится, а кому-то нет, у всех разные вкусы. Цены радуют. Зелень, фрукты, овощи всегда свежие, хотя я хожу туда вечером часов в 8. Жаль только, что вечером много пустых полок, где лежит товар по акции. Но даже без акции цены радуют. Рыба вообще великолепная. Брали дораду — она не мороженая, охлажденная. В других магазинах не видела такой. Форель тоже вкусная. В общем, я довольна”, — отзывается Инга.