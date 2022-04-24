Первые итоги: чем порадовали и огорчили жителей Эстонии магазины Lidl

”Мы верим, что клиентам нравятся новые товары и вкусы, а также промышленные товары по выгодным ценам и, например, детские товары были очень хорошо восприняты, — говорит Катрин Сеппель. — Действительно, большинство наших товаров продаются под марками, принадлежащими Lidl, но среди них есть и товары эстонских производителей. Это и молочные продукты, сезонные овощи и фрукты, мясные продукты, алкоголь и другое”.

Интерес покупателей в первую очередь вызван тем, что Lidl продает свои собственные бренды продуктов, которых нет в других магазинах. Кроме того, сеть известна своими рекордно низкими ценами. Также есть здесь и товары местного эстонского производства, но их ассортимент составляет очень небольшую долю от всего товара. Главным образом Lidl продает товары польского, немецкого, латвийского и литовского производства.

”Действительно, интерес к нашим магазинам и продуктам был очень высоким по всей Эстонии. Но в интересах конкуренции мы не можем называть точное количество покупателей, — говорит глава отдела коммуникаций Катрин Сеппель. — Теплый прием со стороны эстонских клиентов выразился в длинных очередях. Сейчас ситуация уже стабилизировалась. Это обычная практика, которую мы наблюдали осенью на открытии магазинов в Латвии и пару лет назад — в Литве ”.

Ажиотаж вокруг Lidl начался задолго до его открытия. Дата открытия долго не раскрывалась. Когда же магазины, наконец, распахнули свои двери, очереди растянулись, как во времена дефицита. Поскольку в первые дни вход в магазины Lidl был ограничен по количеству посетителей — не больше 200 человек одновременно, а желающих войти было гораздо больше, такое столпотворение продолжалось несколько дней.

”Были первопроходцами — отстояли очередь на улице. Очередь двигалась довольно-таки быстро, 10 минут и мы внутри. На входе нам вручили тяжеленную тележку, с которой внутри так и не получилось спокойно походить. Люди стояли чуть не на головах друг у друга. Очень жаль, что нет корзинок, они бы облегчили поход, — делится впечатлениями Екатерина. — Внутри всё было красиво разложено, аж глаз радовался. Но мы приняли решение покинуть магазин без покупок, отложив их на лучшее время, когда народу станет поменьше. Хватать абы что тоже не хотелось. Отмечу, что, к сожалению, ассортимент детского питания в магазине очень маленький, что огорчило. Но в целом очень приятные цены, особенно в нынешнее время”.

”Мы серьезно относимся к получаемой от клиентов обратной связи. Теперь в наших магазинах уже есть и тележки поменьше для людей, которые хотят делать меньше покупок”, — говорит Катрин Сеппель.

Первое, что возмутило многих покупателей, это очень большие тележки для покупок. Кроме того, в Lidl нет привычных переносных корзин. Поэтому многие покупатели приспособились использовать детские тележки, которые занимают гораздо меньше места, а товара вмещают примерно столько же, сколько в других магазинах — корзины.

По ее мнению, основной причиной этого является небольшое количество магазинов. Поэтому у людей нет возможности совершать покупки близко к дому, а также в Lidl нет привычных любимых продуктов и брендов.

По сравнению с общей картиной, среди покупателей Lidl больше неэстонцев, жителей Эстонии в возрасте от 25 до 34 лет, а также семей с детьми.

Спустя две недели после открытия магазинов фирма Kantar Emor провела опрос, из которого следует, что в Таллинне, где находится пять магазинов Lidl, его покупателями стали 29% жителей. Еще 61% жителей планировали посетить магазин в ближайшие две недели. Опрос показал, что интерес к магазинам Lidl очень высок.

На вопрос, будет ли Lidl открывать интернет-магазин и предлагать доставку продуктов на дом, Сеппель ответила, что сеть следит за развитием электронной торговли в Эстонии и обязательно сообщит, если в этой области у магазина будут нововведения.

Юта с мужем имели хорошее представление о том, что продается в новом магазине.

”Мы пришли утром в 7.45. Была очень длинная очередь, среди посетителей были родители с детьми, молодые люди, как мы, от 30 до 40 лет и пенсионеры. Нас всех угостили чаем, пока мы были в очереди. Работники были все позитивные, приветливые. Даже на кассе девочка молодая, помогая упаковывать пакеты, смеялась, а парень за кассой шутил с моим мужем. Выбор в магазине хороший и цены хорошие. Так как мы жили в Германии и давно знакомы с Lidl, точно могу отметить, что вещи тут качественные и недорогие — трусы, носки, майки. Кастрюли покупала семь лет назад — это лучшие кастрюли. Но однозначно в Эстонии ассортимент магазина меньше. Ничего нового для себя я не увидела. В Германии все то же самое. Там люди довольны, цены хорошие, Lidl и там самый дешевый магазин”, — рассказывает Юта.

Мария ничего не знала про новый магазин, но теперь он стал ее любимым.

Зашли с дочкой чисто случайно, так как отменилось одно дело. Я не имела представления об этом магазине, раньше не читала ничего нигде. Поэтому то, что магазин полон совершенно чужих продуктов, ввело меня в некоторый ступор, — делится Мария. — В первый раз взяла более-менее знакомые продукты: микс орехов, энергетики, шоколадку, гель для душа, мороженое и прочие мелочи. Очень боялась класть хлеб в резочную машину, персонал помог, спасибо им. Однако дома 70% выбранного полетело в мусор, т.к. было чужим и непривычным. Через 3 дня дала магазину второй шанс, и теперь в другие почти не хожу. Очень многие продукты стали фаворитами: основа для пиццы, выпечка, мяса купила семь разных видов, детские пюре и йогурты разные. Обычная корзина на 120-130 евро обошлась в Lidl всего в 70, это спустя неделю после открытия”.

Еще одна посетительница описывает неприятный казус в день открытия.