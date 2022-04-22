Похитители металла бежали с места преступления, бросив свой ”Мерседес”

Под покровом ночи трое похитителей металла сломали ограждение территории, чтобы таким образом добраться до складированных на площадке алюминиевых автомобильных дисков, но на этом их операция оказалась прервана. В спешке ретируясь, воры оставили автомобиль с зелеными кленовыми листьями. На необычный инцидент отреагировала патрульная полиция, и даже была задействована служебная собака.

По данным Департамента полиции и погранохраны, с начала по 20 апреля этого года о краже металла сообщали десять раз. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 12 подобных случаев.

”Кражи металла имеют место каждый год, и в прошлом году мы получили почти в два раза больше сообщений о таких кражах, чем годом ранее, — прокомментировала ситуацию руководитель процессуального отдела Ида-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры Инна Тоатер. — Все легкодоступное может стать добычей воров. Как правило, кражи происходят в местах, где нет прохожих и камер видеонаблюдения — тогда вероятность того, что преступник будет установлен, меньше. В основном крадут медную проволоку и провода, воздушные линии электропередачи, металлолом, строительные металлоконструкции, изгороди и строительные леса”.

Тоатер добавила, что в связи с ростом цен на металл количество краж пока не увеличилось, но нельзя исключать роста числа таких краж в будущем: ”Всем, у кого где-то есть металлолом, рекомендуем хранить его в закрытых гаражах, сараях или отвезти в пункт скупки”.

”Хотя цены на металлолом в настоящее время находятся на рекордно высоком уровне, к счастью, роста преступности не наблюдается, — сказал председатель правления Kuusakoski Урмо Вийситамм. — Людей можно похвалить за зрелое и законопослушное поведение, а также отметить эффективную работу полиции. В Kuusakoski при приеме металла тщательно фиксируют персональные данные продавца и происхождение товара. Через систему уведомлений информация о кражах доходит до нас очень быстро”.

Объем эстонского рынка металлолома составляет 350 000–400 000 тонн в год. Kuusakoski является крупнейшим в Эстонии поставщиком услуг экономики замкнутого цикла. Компания располагает 11 пунктами обслуживания по всей стране: в Йыхви, Нарве, Пайде, Палдиски, Пярну, Раквере, Рапла, Таллинне, Тарту, Вильянди и Выру.