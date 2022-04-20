Экономика
20.04.2022, 18:22

Министр финансов: дополнительный бюджет будет профинансирован за счет кредита

 
Keit Pentus-Rosimannus
Keit Pentus-Rosimannus
Foto: Tiit Blaat

Дополнительный бюджет объемом 730 млн евро, содержание которого было принципиально согласовано правительственной коалицией, будет профинансирован за счет кредита, передает rus.err.

"Мы в такой ситуации, что кредит придется взять. Мы хотим, чтобы дополнительный бюджет укрепил нашу безопасность и доходы", — сказала "Актуальной камере" министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

Пентус-Розиманнус отказалась прогнозировать, будет ли дополнительный бюджет последним в этом году. "Даже очень точные аналитики не рискуют прогнозировать, в какой ситуации мы будем осенью. Если потребуется быстро отреагировать дополнительным бюджетом, то мы это сделаем", — сказал министр финансов.

Детальную версию финансового документа в правительстве рассчитывают утвердить на следующей неделе.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии