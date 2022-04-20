Министр финансов: дополнительный бюджет будет профинансирован за счет кредита

"Мы в такой ситуации, что кредит придется взять. Мы хотим, чтобы дополнительный бюджет укрепил нашу безопасность и доходы", — сказала "Актуальной камере" министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус .

Пентус-Розиманнус отказалась прогнозировать, будет ли дополнительный бюджет последним в этом году. "Даже очень точные аналитики не рискуют прогнозировать, в какой ситуации мы будем осенью. Если потребуется быстро отреагировать дополнительным бюджетом, то мы это сделаем", — сказал министр финансов.