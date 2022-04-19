ПОДРОБНО | Дополнительный бюджет: снижение акциза на спецтопливо, уменьшение НСО на печатные СМИ и другие меры помощи населению

”Последствия войны, начатой Россией против Украины, касаются в том числе Эстонии и ее жителей. Поэтому мы составили дополнительный бюджет военного времени, который призван сделать Эстонию сильнее. Также дополнительный бюджет поможет справиться с трудностями людям, столкнувшимся с последствиями нескольких кризисов”, — сказала премьер-министр Кая Каллас.

”Дополнительный бюджет положит конец зависимости Эстонии от российского газа. Мы создадим возможности для приема сжиженного газа и вместе с Финляндией возьмем в аренду плавучий терминал для его хранения. Эстония и весь наш регион смогут уже во время следующего холодного сезона быть совершенно независимыми от российского газа. Также мы решили создать государственный газовый резерв в объеме 1 тВ/ч, что составляет 20% от годового потребления газа в Эстонии. Сегодняшние решения значительно повысят чувство уверенности жителей Эстонии в том, что мы справимся, невзирая на изменившуюся ситуацию с безопасностью”.

По словам министра государственного управления Яака Ааба, дополнительный бюджет содержит решения многих проблем, с которыми Эстония столкнулась в разгар кризиса безопасности. ”Сегодня мы находимся в сложной ситуации, когда все мы хотим помочь людям, бежавшим от войны в Украине в Эстонию, инвестируя в то же самое время в непосредственную и тотальную оборону Эстонии. Делая это, мы должны обеспечить энергобезопасность государства, а также не забыть о людях Эстонии, чьи возможности справляться с трудностями сегодня оказались под ударом”, — сказал министр. ”Им мы придем на помощь, повысив прожиточное пособие, дополнительное финансирование получат и другие сферы, которые наиболее нуждаются в поддержке в свете кризиса в безопасности и экономике”, — добавил Ааб.