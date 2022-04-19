ПОДРОБНО | Дополнительный бюджет: снижение акциза на спецтопливо, уменьшение НСО на печатные СМИ и другие меры помощи населению(8)
Члены правительства на электронном кабинетном совещании принципиально одобрили дополнительный бюджет, из которого будут покрыты непредвиденные и срочные расходы на укрепление безопасности, прием украинских беженцев и кризисную помощь жителям Эстонии. Объем дополнительного бюджета превышает 700 миллионов евро. Более точное распределение финансов будет обнародовано после того, как правительство утвердит проект дополнительного бюджета и передаст его Рийгикогу. Это планируется сделать на следующей неделе.
”Последствия войны, начатой Россией против Украины, касаются в том числе Эстонии и ее жителей. Поэтому мы составили дополнительный бюджет военного времени, который призван сделать Эстонию сильнее. Также дополнительный бюджет поможет справиться с трудностями людям, столкнувшимся с последствиями нескольких кризисов”, — сказала премьер-министр Кая Каллас.
”Дополнительный бюджет положит конец зависимости Эстонии от российского газа. Мы создадим возможности для приема сжиженного газа и вместе с Финляндией возьмем в аренду плавучий терминал для его хранения. Эстония и весь наш регион смогут уже во время следующего холодного сезона быть совершенно независимыми от российского газа. Также мы решили создать государственный газовый резерв в объеме 1 тВ/ч, что составляет 20% от годового потребления газа в Эстонии. Сегодняшние решения значительно повысят чувство уверенности жителей Эстонии в том, что мы справимся, невзирая на изменившуюся ситуацию с безопасностью”.
По словам министра государственного управления Яака Ааба, дополнительный бюджет содержит решения многих проблем, с которыми Эстония столкнулась в разгар кризиса безопасности. ”Сегодня мы находимся в сложной ситуации, когда все мы хотим помочь людям, бежавшим от войны в Украине в Эстонию, инвестируя в то же самое время в непосредственную и тотальную оборону Эстонии. Делая это, мы должны обеспечить энергобезопасность государства, а также не забыть о людях Эстонии, чьи возможности справляться с трудностями сегодня оказались под ударом”, — сказал министр. ”Им мы придем на помощь, повысив прожиточное пособие, дополнительное финансирование получат и другие сферы, которые наиболее нуждаются в поддержке в свете кризиса в безопасности и экономике”, — добавил Ааб.
По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, несмотря на стремительно меняющиеся обстоятельства, дополнительный бюджет родился довольно быстро и является необходимым ответом на текущий кризис. ”Дополнительный бюджет в этот сложный год станет серьезной поддержкой для безопасности жителей Эстонии, поможет справиться самой уязвимой части общества и укрепит энергетическую безопасность Эстонии. Весь дополнительный бюджет связан со сглаживанием последствий войны, развязанной против Украины, и покрытием вытекающих из этого крайне необходимых расходов”.
”Срочные решения, касающиеся энергетической безопасности, потребуют из дополнительного бюджета объемом около 700 миллионов евро примерно 250 миллионов — за 170 миллионов будет сформирован эстонский газовый резерв, который мы создаем, имея я виду предстоящие нам сложные осень-зиму, 30 миллионов евро государство впервые инвестирует в создание возможностей для приема сжиженного газа, мы также ускорим сроки выполнения анализа, необходимого для принятия решения об использовании атомной энергии, а кроме того будем инвестировать в энергосбережение, решения для малых потребителей в сфере возобновляемой энергии и в расширение возможностей сетевого подключения. Запланированные для этих нужд почти 27 миллионов евро гарантируют нам в будущем уверенность в том, что потребность в субсидировании высоких цен исчезнет”, — пояснила министр финансов.
Укрепление безопасности и независимость от российского газа
Для обеспечения энергетической безопасности к осени нынешнего года в Палдиски будут созданы возможности для приема сжиженного природного газа (СПГ) и аренды на двоих с Финляндией плавучего терминала СПГ. Также в планах приобретение государственного газового резерва и дополнительного резерва сжиженного топлива. Поддержку получат инвестиции, направленные на энергосбережение и решения в области возобновляемой энергии для малых потребителей.
Оборонная статья дополнительного бюджета покрывает развитие таких способностей, которыми можно обзавестись еще в течение нынешнего года. Решения, куда направить деньги, основываются на рекомендациях Сил обороны с тем расчетом, что приобретаемое оружие должно немедленно увеличить боеготовность.
Дополнительный бюджет предусматривает также средства на укрепление охраны восточной границы Эстонии.
В этом году в крупнейших городах Эстонии будут определены места, которые можно использовать в качестве убежищ, будет начата разработка систем оповещения, основанных на сигналах сирен. Кроме того, будет увеличена готовность населения и местных самоуправлений к кризисам, приобретены необходимые для организации эвакуации средства и запасы, заметно улучшится способность к функционированию Спасательной службы и ее возможности справляться в условиях военного времени. Государство улучшит способности спасателей работать с завалами, будут развиваться саперные навыки и возможности оказания первой помощи.
Значительные средства будут инвестированы в укрепление кибербезопасности.
Несмотря на то, что Эстония в основном может сама обеспечивать себя продовольствием, в дополнительном бюджете предусмотрены суммы на укрепление продовольственной безопасности.
Поддержат также повышение надежности радиосвязи.
Украинские военные беженцы
В дополнительном бюджете предусмотрено финансирование государственных и муниципальных услуг, предназначенных для военных беженцев.
Расходы, связанные с военными беженцами из Украины, включают в себя затраты на прием беженцев, например, первичные расходы на размещение и питание, а также неотложную медицинскую помощь. Также самоуправлениям будут компенсированы расходы на неизбежную помощь беженцам до момента получения беженцами статуса временной защиты.
В дополнительном бюджете запланированы инвестиции, необходимые для подготовки мест размещения беженцев, например, принадлежащих государству площадей. Для помощи беженцам в поиске места для длительного проживания им будет обеспечено единоразовое пособие для покрытия расходов на аренду жилья, которое будет выплачиваться арендодателю.
Большая часть запланированных для военных беженцев расходов связана с услугами, вытекающими из статуса временной защиты, в первую очередь из сферы здравоохранения, трудоустройства и социальных пособий. Поскольку при получении статуса временной защиты возникает право на те же пособия и услуги, какие доступны постоянным жителям Эстонии, увеличивается также выделяемый на них бюджет.
В число пособий и компенсаций входит прожиточное пособие, выплачиваемое через местные самоуправления, родительское пособие для родителей ребенка моложе полутора лет, детской пособие и пособие для многодетной семьи. Для поддержки пожилых людей из числа беженцев предусмотрены средства для обеспечения дохода в размере народной пенсии, а также для выплаты государством социального налога за лиц пенсионного возраста, что позвонит обеспечить медицинскую страховку также тем пенсионерам, которым не выплачивается дополнительное пособие.
В связи с увеличением числа нуждающихся в психологической и социальной помощи, будут увеличены возможности ее оказывать, дополнительное финансирование получат услуги по реабилитации и специализированному попечению, а также предоставление продовольственной помощи и обеспечение необходимыми вспомогательными средствами.
Для того, чтобы беженцы как можно быстрее влились в эстонский рынок труда, им обеспечивается доступ к услугам Кассы страхования от безработицы. Также при соблюдении необходимых условий вставшему на учет в качестве безработного беженцу выплачивается пособие по безработице, предусмотрены также средства на выплату пособия по нетрудоспособности.
Все прибывающие из Украины беженцы получают неотложную медицинскую помощь, им предлагается пройти медицинскую проверку, компенсируются необходимые лекарства. Получившие статус временной защиты имеют такие же основания для получения медицинской страховки, а следовательно, и услуг здравоохранения, что и жители Эстонии.
Поскольку важную роль в приеме беженцев играет Департамент социального страхования, ему будут выделены средства для приема, организации питания и размещения беженцев, а также начисления и выплаты беженцам пособий и компенсаций и оказания социальных услуг. Также учтены расходы на борьбу с кризисом в долгой перспективе, что включает в себя расходы на инфотехнологические решения, дополнительных сотрудников и коммуникацию.
Дополнительное финансирование предусмотрено для укрепления эстонской системы образования, чтобы украинские дети и молодежь могли продолжить образование, а дети дошкольного возраста — посещать детский сад. Дополнительные средства помогут детям и молодежи адаптироваться и интегрироваться.
Также государство увеличивает финансирование языкового обучения, в том числе дополнительную подготовку учителей эстонского языка. Получившие статус временной защиты люди обязаны участвовать в изучении языка на категорию A1, чтобы лучше справляться в Эстонии. Информацию о возможностях зарегистрироваться на курсы языка им пришлют автоматически. Для того, чтобы беженцы лучше понимали, как функционируют эстонское государство и общество, государство финансирует программу по адаптации. Прибывшие в Эстонию беженцы смогут в большем количестве участвовать в изучении языка и программе по адаптации уже через пару месяцев.
Облегчение трудностей жителей Эстонии
Дополнительный бюджет повышает прожиточный минимум для жителей Эстонии со 150 до 200 евро. Временно расходы на жилищный кредит также будут учитываться при начислении прожиточного пособия.
В резерве правительства резервируется сумма, запланированная на меры по смягчению роста цен на энергию и общего подорожания жизни в начале следующего отопительного сезона для людей, наиболее нуждающихся в помощи.
В качестве временной налоговой меры правительство договорилось снизить до конца 2022 года акциз на дизельное топливо специального назначения до разрешенного ЕС минимума в 21 евро за 1000 литров. Сейчас ставка акциза составляет 100 евро на 1000 литров. Дизельное топливо специального назначения разрешено использовать в сельском хозяйстве, а до 30 апреля 2023 года также на добыче сланца. Также топливо специального назначения можно использовать для профессионального рыболовства на основании разрешения на освобождение от акциза.
Также была достигнута договоренность об уменьшении налога на печатные СМИ с 9 процентов до 5, или до размера, установленного сейчас в Латвии и Литве. Это будет способствовать более честной конкуренции в журналистике и обеспечит более широкую доступность качественной периодики на эстонском языке.