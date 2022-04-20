Кая Каллас считает список нежелательных артистов "разумным". Министр культуры Тийт Терик с ней не согласен

"По моему мнению, разумно сделать список из тех людей, которых не ждут в Эстонии из-за того, что они поддерживают режим Путина или соответственно вели себя, или выбрали сторону агрессора", — отметила премьер. И это идет вразрез с высказанной недавно министром иностранных дел Эстонии позицией.

Хотя Каллас считает, что это вопрос морального компаса самих людей, она отметила, что правительство готово вмешаться.

По словам главы правительства, Министерство культуры могло бы помочь предпринимателям и местным самоуправлениям с установками, с помощью которых можно было бы на их уровне решать проблемы наподобии казуса с концертом Киркорова.

Единодушия нет

У министра культуры Эстонии Тийта Терика другое мнение. Он говорит, что в Эстонии не ждут ни одного артиста из России или Беларуси.

"Если мы стали бы составлять список нежелательных персон, то там были бы сотни тысяч людей, а если мы забудем в этот список добавить одного или другого, то это даст сигнал, что тот был бы здесь желательным", — обосновывает Терик.

Инструкций для предпринимателей не составляли — по словам министра, в качестве установки следовало бы брать "позицию Министерства культуры".

"В качестве нашей инструкции можно взять нашу собственную позицию. Мы не можем в свободном обществе обращаться к организаторам концертов и театрам и запрещать, но мы рекомендуем им не иметь никаких контактов с агрессором и его сообщником", — сказал Терик.