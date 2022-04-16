Глава МИД Лийметс: я не поддерживаю составление пропутинского списка артистов

"Я не поддерживаю составление отдельных именных списков. Если мы составим список из пятнадцати лиц, то сможет ли шестнадцатый или восемнадцатый человек, который не попал в этот список, приехать в Эстонию?" — задала вопрос Эва-Мария Лийметс.

"Мы не составляли публичных именных списков и на данный момент не считаем это оправданным", — подчеркнула Лийметс, отметив, что, по ее мнению, списки не решат проблемы.

"Мы предполагаем, что организаторы сами возьмут на себя ответственность, — заявила министр иностранных дел. — Со своей стороны мы, конечно же, пытаемся донести до организаторов мероприятий информацию о том, что в Эстонии не приветствуется подстрекательство к войне".

"На данный момент санкции оправданы, — заявил вице-мэр Таллинна Каарел Оя. — Прежде всего вопрос заключается в правовой определенности. Министерство культуры рекомендовало не сотрудничать с этими артистами, но возложило всю ответственность на реализацию этой рекомендации на стороны, связанные с организацией концертов.

"Если одна из сторон прекращает договор, то можно пойти к другому агенту по продаже билетов", — пояснил вице-мэр Таллинна необходимость правовой определенности.