Глава МИД Лийметс: я не поддерживаю составление пропутинского списка артистов
Неделю назад вице-мэр Таллинна Каарел Оя направил министру иностранных дел Эве-Марии Лийметс заявление, в котором просил правительство ввести санкции в отношении артистов, оправдывающих российскую агрессию на Украине, пишет rus.err.ee.
"Я не поддерживаю составление отдельных именных списков. Если мы составим список из пятнадцати лиц, то сможет ли шестнадцатый или восемнадцатый человек, который не попал в этот список, приехать в Эстонию?" — задала вопрос Эва-Мария Лийметс.
"Мы не составляли публичных именных списков и на данный момент не считаем это оправданным", — подчеркнула Лийметс, отметив, что, по ее мнению, списки не решат проблемы.
"Мы предполагаем, что организаторы сами возьмут на себя ответственность, — заявила министр иностранных дел. — Со своей стороны мы, конечно же, пытаемся донести до организаторов мероприятий информацию о том, что в Эстонии не приветствуется подстрекательство к войне".
"На данный момент санкции оправданы, — заявил вице-мэр Таллинна Каарел Оя. — Прежде всего вопрос заключается в правовой определенности. Министерство культуры рекомендовало не сотрудничать с этими артистами, но возложило всю ответственность на реализацию этой рекомендации на стороны, связанные с организацией концертов.
"Если одна из сторон прекращает договор, то можно пойти к другому агенту по продаже билетов", — пояснил вице-мэр Таллинна необходимость правовой определенности.