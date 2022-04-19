Рийгикогу лишил Михаила Корба депутатской неприкосновенности

С соответствующим предложением к парламенту обратилась канцлер права Юлле Мадизе, и ее предложение поддержали 82 депутата, в том числе 15 членов центристской фракции, а сам Корб, еще пятеро центристов и реформистка Иви Ээнмаа от участия в голосовании отказались.

По словам Мадизе, она не дает оценку тому, виновен ли Корб в совершении преступлений — это должен будет сделать суд.

Ранее Михаил Корб заявил, что "снятие депутатской неприкосновенности в нынешней ситуации — это единственная возможность доказать, что я своей деятельностью не нарушил закон".

"Члены Рийгикогу обладают парламентским иммунитетом, и поэтому до его отмены им невозможно предъявить обвинение", — ранее сказала rus.err.ee пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас.