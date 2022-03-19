Михаил Корб согласен лишиться депутатской неприкосновенности: это единственная возможность доказать, что я не нарушил закон

"Поддерживаю решение прокуратуры двигаться вперед в этом затянувшемся процессе, поскольку с того момента, как были предъявлены подозрения прошло 7 месяцев, а с начала следствия — 26 месяцев", — пишет он.

"Снятие депутатской неприкосновенности в нынешней ситуации — это единственная возможность доказать, что я своей деятельностью не нарушил закон. Верю, что все стороны заинтересованы в том, чтобы дело было разрешено как можно скорее. Лично я убежден, что как генеральный секретарь Центристской партии действовал в рамках закона", — пояснил Корб свою позицию.

В октябре прокуратура закрыла предварительное расследование дела о взяточничестве в Porto Franco и передала материалы адвокатам.

Пресс-секретарь государственной прокуратуры Кайри Куюнгас сообщила, что предварительное следствие по уголовному делу было завершено в конце октября. Материалы уголовного дела были переданы адвокатам подозреваемого в минувшую пятницу.

У защиты есть 30 дней на изучение собранных доказательств и подачу ходатайств. По словам Кюнгас, после этого станет ясно, нужны ли дополнительные действия по уголовному делу.

Преcc-секретарь канцлера права Яанар Филиппов сообщил, что на принятие решения о лишении Корба неприкосновенности отводится месяц, но это может произойти и раньше.