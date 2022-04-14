14.04.2022, 11:43
ФОТО | На Соборе Александра Невского в Таллинне появилась отсылка к "кровавой бойне" в Буче
Сегодня утром на стене Собора Александра Невского на Тоомпеа можно было увидеть сделанную красной краской надпись, которая отсылает к ”кровавой бойне” в Буче в частности и зверствам российской армии в Украине в целом.
Надпись ”Украинская кровь, GEN 4:10” отсылает к главе Священного Писания, в которой Каин убивает своего брата Авеля из-за зависти, поскольку Отец предпочел дары Авеля.
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