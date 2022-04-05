Foto: Vadim Ghirda, AP
За рубежом
05.04.2022, 16:40

БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ | Массовые расправы российских военных. Убитые мужчины со связанными руками, изнасилованные женщины на обочинах дорог и тела в колодцах

 
Статья содержит жестокие кадры
Эта история — лишь малая часть тех ужасов, о которых стало известно в последние несколько дней. Счет погибших уже идет на сотни, но не все из них попали на фото, не всех еще удалось обнаружить. Чудовищных описаний и фотографий изуродованных тел, оставленных лежать на земле или сброшенных в братские могилы, становится все больше каждый день. Тела изнасилованных молодых женщин, которые сложили на покрышки у дороги и попытались сжечь, убитый мужчина, обнаруженный женой в колодце… Кадры в этой статье демонстрируют смерть во всех ее кошмарных проявлениях. Некоторые особенно страшные фотографии мы размыли.
Эстер Вайтмаа ester.vaitmaa@delfi.ee
Кертту Пасс
kerttu.pass@delfi.ee
Карл-Эрик Лейк
karl-erik.leik@ekspressmeedia.ee
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