БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ | Массовые расправы российских военных. Убитые мужчины со связанными руками, изнасилованные женщины на обочинах дорог и тела в колодцах

Эта история — лишь малая часть тех ужасов, о которых стало известно в последние несколько дней. Счет погибших уже идет на сотни, но не все из них попали на фото, не всех еще удалось обнаружить. Чудовищных описаний и фотографий изуродованных тел, оставленных лежать на земле или сброшенных в братские могилы, становится все больше каждый день. Тела изнасилованных молодых женщин, которые сложили на покрышки у дороги и попытались сжечь, убитый мужчина, обнаруженный женой в колодце… Кадры в этой статье демонстрируют смерть во всех ее кошмарных проявлениях. Некоторые особенно страшные фотографии мы размыли.