13.04.2022, 11:13
ФОТО | ”Окровавленные” женщины пришли к посольству РФ в Таллинне
Сегодня возле посольства РФ в Таллинне прошла акция с целью привлечения внимания к многократным случаям изнасилования со стороны российских военных в Украине.
Акцию провело объединение, называющее себя независимыми художниками.
На днях украинский уполномоченный Людмила Денисова сообщила, что во время оккупации Бучи российские солдаты держали в одном из подвалов около 25 женщин и девушек в возрасте от 14 до 24 лет и регулярно насиловали. Девять из них теперь беременны. Первые сообщения об изнасилованиях стали поступать еще раньше. Среди жертв в том числе несовершеннолетние дети.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.