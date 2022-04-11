Насилие как средство ведения войны. Что известно об изнасилованиях на войне в Украине и как их расследуют

Она считает, что собранная волонтерами информация может быть полезна Международному уголовному суду, который уже начал расследование возможных военных преступлений.

"Волонтеры прошли очень базовый тренинг, поэтому когда нам приходят кейсы про изнасилование людей, то мы передаем их международным организациям, которые могут задокументировать их и помочь жертвам", — говорит Матвийчук.

Еще один психолог (он попросил не называть своего имени) подтвердил Би-би-си, что к нему обращались по нескольким случаям изнасилования.

Специалист Василиса Левченко рассказывает, что к ней обращались люди, пережившие сексуальное насилие. Так, одна клиентка рассказала психологу, что насилию подверглась ее несовершеннолетняя дочь. По словам этой женщины, "когда все закончилось, [дочь] истекала кровью". Семье помогла соседка — две женщины вдвоем доставили девочку в больницу. Василиса Левченко говорит, что девочка не разговаривала несколько дней. Как сложилась дальнейшая судьба матери и дочери, психолог не знает.

Би-би-си поговорила с двумя психологами, которые вызвались оказывать психологическую поддержку пострадавшим от военных действий. По их словам, случаев насилия может быть намного больше, чем сейчас известно.

Ирина Венедиктова говорит, что прокуратуре удалось установить личность одного военнослужащего — ему заочно предъявлено подозрение в совершении преступления.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о расследовании как минимум одного случая изнасилования. Историю пострадавшей первыми рассказали журналисты Times. Издание утверждает, что насилию подверглась 33-летняя Наталья , жительница города Бровары под Киевом. Женщина рассказала журналистам, что российские военные расстреляли ее мужа и изнасиловали ее саму, когда рядом был четырехлетний сын. Наталье удалось сбежать, когда военные уснули.

Матвийчук говорит, что сейчас у волонтеров нет возможности собирать подробную доказательную базу по каждому случаю — они фиксируют всю поступающую информацию, чтобы потом решить, по каким кейсам нужна дополнительная информация.

"Мы понимаем, что у [Международного уголовного суда] высокий стандарт доказывания. Поэтому нам придется проводить более детальное интервьюирование и собирать дополнительную информацию. Но что-то может быть полезно для работы международной комиссии совета ООН по правам человека, которая была создана по войне в Украине. Мы также отправим описание происходящего московскому механизму ОБСЕ — три независимых эксперта начали работу, они проведут расследование и дадут свои заключения странам-участницам ОБСЕ".

"Я полагаю, мы говорим о довольно большом числе случаев [насилия]", — говорит Катерина Бусол, украинский юрист по вопросам международного гуманитарного права из британского аналитического центра Chatham House (признан в России нежелательным), ранее занималась случаями сексуального насилия на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ситуация осложняется тем, что некоторые территории до сих пор находятся под контролем России, и волонтеры и юристы не могут собирать свидетельства потерпевших, говорит Бусол. "Но что еще важнее — это те случаи, в которых выжившим особенно сложно рассказывать о насилии. Сейчас у нас нет конкретных цифр", — говорит эксперт.

Команда Александры Матвийчук передала информацию об одной пострадавшей женщине Human Rights Watch, международной организации, занимающейся защитой прав человека. HRW проверили информацию и подтвердили ее достоверность.

Human Rights Watch независимо получила несколько свидетельств об изнасиловании, но в свой доклад о военных преступлениях включила только один случай.