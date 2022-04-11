11.04.2022, 22:33
Часть размещенных на лайнере беженцев нашла альтернативный вариант и покинула судно
Теплоход стоит в пассажирском порту и вмещает около 2100 человек.
По состоянию на вчерашний вечер на судне проживали 685 человек, сообщили Delfi из департамента социального страхования. Тех, кто по каким-либо причинам отказался от этого варианта размещения, оказалось 233 человека.
Договор с Tallink заключен на четыре месяца с возможностью продления.
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