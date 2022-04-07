Пароход в никуда: первые беженцы взошли на борт корабля Tallink MS Isabelle

С питанием на корабле проблем нет, скоро все его кафе и рестораны заработают на полную мощность. А вот магазин Duty-free был перепрофилирован под склад вещей. На корабле будет работать почта. Пассажиры смогут как отправлять, так и получать письма от родных и близких.

Раньше круизный лайнер MS Isabelle возил отдыхающих между Ригой и Стокгольмом. Над ним развевается латвийский флаг. Часть персонала также из Латвии. Их владение русским языком пришлось очень кстати. Всего корабль обслуживают 110 человек, но персонала не хватает. Рассматривают вариант найти работников в том числе и из числа самих беженцев. В компании Tallink уже трудоустроено 20 человек, бежавших от войны.

Паша и Женя школьники. Паша ходит в пятый класс, а Женя в десятый. Пандемия коронавируса вынудила их перейти на дистанционное обучение уже давно. Даже в Эстонии смогут продолжить обучение через Zoom. На корабле очень много детей. Все они поддерживают связь со своими школами. Им обещают помочь и выделить большое помещение, которое прежде было вечерним рестораном.

В каюте у Олеси совсем нет воздуха. После долгого нахождения внутри начинает гореть лицо и сохнет во рту. Вентиляция попросту не работает. Проходивший мимо техник заверил, что этими вопросами занимаются. Жизнь на корабле, который плывёт в никуда, очень тревожная. Даже стоя в порту на якоре, он заметно покачивается на волнах. Женя скромно жалуется маме, что её укачивает.

Олеся уехала из Киева с двумя детьми — старшей дочерью Женей и младшим сыном Пашей. После приезда в Эстонию их сначала поселили в отеле, где они рассчитывали прожить до конца апреля. Однако сегодня утром им сказали, что теперь они будут жить на корабле.

Первое, что бросается в глаза — это теснота. Даже средних размеров чемодан визуально занимает большую часть каюты. Четыре кровати, между ними столик под одну книгу, зеркало вместо окна, тесный туалет и две розетки на всех.

Сотни беженцев уже взошли на борт корабля в таллиннском порту и получили ключ-карты от своих временных комнат. Всего здесь планируется временно разместить больше двух тысяч человек.

На борту люди быстро сблизились, но не всегда по своей воле. Койкоместа должны быть заполнены, и людей подселяют в каюты к чужим семьям. Так, жительница Гостомеля Елена оказалась разделена со своей дочерью и внучкой.

На вопрос, что сейчас больше всего не хватает людям, Елена ответила: ясности и чётких инструкций. У Елены диабет. Эта болезнь требует тщательного контроля и постоянного внимания. Эстонских врачей она похвалила. Все лекарства ей были выписаны, однако было тяжело сориентироваться. Приходилось звонить по многу раз и её постоянно перенаправляли. Внучка уже успела простудиться в "жарком" эстонском климате и её пришлось везти в поликлинику. Попасть на приём удалось, но не без нервотрепки.

К гуманитарной помощи они до сих пор не привыкли. Ещё находясь в Польше, Елена первый раз столкнулась с необычным чувством. Всю жизнь она помогала людям, а теперь люди помогают ей.

И Олеся, и Елена очень тепло, сквозь слезы, отзываются об их прежней жизни. Первый раз за долгое время на лице Елены слезы не горя, а счастья. Её муж, оставшийся защищать Украину, позвонил и сказал, что их собаки и один из двух котов живы. Второго кота ещё ищут, но Елена верит, что обязательно найдут. После того, как российские войска оставили Киевскую область, её муж и зять смогли вернуться в их родной дом. Это до сих пор опасно для жизни, так как все вокруг может быть заминировано и саперам еще предстоит много работы. Но её домашние питомцы живы и теперь в надёжных руках.

Условия жизни беженцев на "Изабелле" далеки от идеальных. Хочется верить, что все это временно и уже скоро они смогут вернуться к себе домой. Но этого никто не знает. Есть вероятность, что кто-нибудь сможет их приютить на время у себя. Они были бы очень рады и благодарны.