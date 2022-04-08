Сотрудников "Спутник Эстония" выпустили из-под стражи

"Мати-Дмитрия освободили после первичных процессуальных действий", — сказали в госпрокуратуре. Елена была также освобождена. Однако прокуратура запрашивала арест Черышевой. ”Прокуратура ходатайствовала перед Харьюским уездным судом об аресте Елены, так как, по мнению прокуратуры, она может продолжать совершать преступления или уклоняться от судебного разбирательства, находясь на свободе”, — подчеркивает представитель прокуратуры.

По оценке прокурора, действия Елены показывают, что она может продолжить нарушать предписанные ей санкции. Также прокуратура считает крайне вероятным, что подозреваемая может покинуть страну и тем самым нельзя будет продолжить разбирательство в Эстонии.

Однако суд не удовлетворил ходатайство прокурора. Хотя было решено, что у Елены есть обоснованные подозрения в совершении уголовного преступления, мнение прокурора о наличии оснований для задержания не было принято.

”По мнению суда, задержание необоснованно и установлено, что запрет покидать место жительства также поможет предотвратить уклонение от уголовного процесса”, — пояснили в госпрокуратуре.

Как писал Delfi ранее, согласно материалам, собранным по возбужденному в прошлом году уголовному делу, имеется основание подозревать, что Елена и Мати-Дмитрий через портал Sputnik Meedia создали находящемуся под санкциями лицу доступ к финансовому ресурсу стоимостью более 350 000 евро. Согласно подозрению, деньги для этого поступили от Российской Федерации. Кроме этого, они продолжали поддерживать работу портала и после санкции, введённой Европейским союзом 1-го марта 2022 г. Подозрение предъявлено по статье 931 Пенитенциарного кодекса.

Ведущий государственный прокурор Таави Перн пояснил, что уголовное дело возбуждено в связи с подозрением в финансовых связях, запрещённых международными санкциями. ”Европейский союз ввёл международные санкции в связи с преступлениями, совершёнными против украинского государства и народа. Нарушая санкции, совершается преступление против мира”.