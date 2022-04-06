КаПо задержала руководителей эстонского портала "Спутник". Они подозреваются в преступлении против мира

По данным Delfi, задержанные — Елена Черышева и Мати-Дмитрий Терестал.

Согласно материалам, собранным по возбужденному в прошлом году уголовному делу, имеется основание подозревать, что Елена и Мати-Дмитрий через портал Sputnik Meedia создали находящемуся под санкциями лицу доступ к финансовому ресурсу стоимостью более 350 000 евро. Согласно подозрению, деньги для этого поступили от Российской Федерации. Кроме этого, они продолжали поддерживать работу портала и после санкции, введённой Европейским союзом 1-го марта 2022 г. Подозрение предъявлено по статье 931 Пенитенциарного кодекса.

Ведущий государственный прокурор Таави Перн пояснил, что уголовное дело возбуждено в связи с подозрением в финансовых связях, запрещённых международными санкциями. ”Европейский союз ввёл международные санкции в связи с преступлениями, совершёнными против украинского государства и народа. Нарушая санкции, совершается преступление против мира”.

”В этом уголовном производстве мы не даём оценки содержимому, опубликованному на этом портале”, — добавил Перн.

”Международные санкции являются важным инструментом для восстановления мира, нарушать котороый против Украины Россия начала уже в 2014-м году”, сказал руководитель бюро Департамента полиции безопасности Харрис Пуусепп. ”К сожалению, уже более месяца Россия и её армия зашла ещё дальше и кроме преступлений против мира совершила и преступления против человечности и военные преступления”.

Расследование преступлений против мира, в том числе нарушения санкций, и сбор данных о них является приоритетом для эстонского государства. ”Мы относимся по всей строгости закона к расследованию преступлений против мира и делаем всё от нас зависящее, чтобы предварительное следствие основательно и как можно эффективнее было доведено до конца”, — сказал Пуусепп.

Производство по уголовному делу ведет Полиция безопасности под руководством Государственной прокуратуры.