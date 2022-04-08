Жертвы санкций: нам теперь придется уезжать из Эстонии

”Я — жертва текущей ситуации”

Вслед за российскими гражданами в Эстонии (про это RusDelfi писал здесь) отказывают в выдаче рабочих виз и белорусам.

С формулировкой ”Вы представляете угрозу общественному порядку, национальной безопасности, международным отношениям или здоровью (общества) населения” отказали в выдаче рабочей визы и IT-специалисту Максиму.

Мужчина приехал в Эстонию по визе С, и уже в Таллинне подавал документы на получение рабочей визы D.

”Когда я уже был здесь, то появилась новость, что в Беларуси приостанавливается выдача виз, и это не звучало проблемой для тех, кто подается непосредственно в Эстонии”, — рассказывает Максим.