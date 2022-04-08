Новости Эстонии
08.04.2022, 21:47

Жертвы санкций: нам теперь придется уезжать из Эстонии

 
Марина Бегункова
Eesti valgevenelaste korraldatud meeleavaldus Vabaduse väljakul Valgevene rahvahääletuse, Lukašenka režiimi ning Ukraina sõja vastu
Eesti valgevenelaste korraldatud meeleavaldus Vabaduse väljakul Valgevene rahvahääletuse, Lukašenka režiimi ning Ukraina sõja vastu
Foto: Tiit Blaat

Новые санкции, которые одобрило правительство Эстонии, по ограничению возможности для граждан России и Беларуси работать или заниматься предпринимательской деятельностью, а также невозможность получить визы и разрешения на жительство, подняли новую волну обсуждений. Многие эмигранты из России и Беларуси, которые приехали в Эстонию, чтобы работать, стали получать отказы. Львиная доля отказов — у высококвалифицированных специалистов в IT-сфере. Именно они будут вынуждены уехать из Эстонии, ведь легально работать белорусы и россияне, вне зависимости от специальности, здесь уже не смогут.

”Я — жертва текущей ситуации”

Вслед за российскими гражданами в Эстонии (про это RusDelfi писал здесь) отказывают в выдаче рабочих виз и белорусам.

С формулировкой ”Вы представляете угрозу общественному порядку, национальной безопасности, международным отношениям или здоровью (общества) населения” отказали в выдаче рабочей визы и IT-специалисту Максиму.

Мужчина приехал в Эстонию по визе С, и уже в Таллинне подавал документы на получение рабочей визы D.

”Когда я уже был здесь, то появилась новость, что в Беларуси приостанавливается выдача виз, и это не звучало проблемой для тех, кто подается непосредственно в Эстонии”, — рассказывает Максим.

RusDelfi
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