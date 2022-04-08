08.04.2022, 21:47
Жертвы санкций: нам теперь придется уезжать из Эстонии
Foto: Tiit Blaat
Новые санкции, которые одобрило правительство Эстонии, по ограничению возможности для граждан России и Беларуси работать или заниматься предпринимательской деятельностью, а также невозможность получить визы и разрешения на жительство, подняли новую волну обсуждений. Многие эмигранты из России и Беларуси, которые приехали в Эстонию, чтобы работать, стали получать отказы. Львиная доля отказов — у высококвалифицированных специалистов в IT-сфере. Именно они будут вынуждены уехать из Эстонии, ведь легально работать белорусы и россияне, вне зависимости от специальности, здесь уже не смогут.