”Вы представляете угрозу”. Жителям России отказывают в выдаче рабочих виз в Эстонию
"Вы лишаете россиян поддержки и веры в справедливость, которая нам нужна. Которой нет у нас внутри страны, а теперь нет и снаружи", — сказала RusDelfi Светлана. Ее мужу отказали в рабочей визе в Эстонию из-за "угрозы безопасности".
Муж Светланы работает в сфере IT, перед началом пандемии зарегистрировал свою компанию в Эстонии и получил э-резидентство, все это время семья продолжала жить в России.
”Выехать в Эстонию он не успел, началась пандемия”, — рассказывает Светлана. ”Сейчас в связи с последними событиями решили попробовать сделать визу. Мы проконсультировались, и нам посоветовали подать документы мужу на визу D как члену правления”.
Светлана рассказывает, что документы подали в посольство в Москве 10 марта. ”До объявления о стопе. Документы все были в подряде. Оплата тоже прошла, то есть технически не было проблем и виза была рабочая. Документы приняли”.
Светлана рассказывает, что документы вернули 17 марта. Причина отказа в выдаче визы была следующая: ”Вы представляете угрозу общественному порядку, внутренней безопасности, международным отношениям или здоровью (общества) населения", — объяснили причину в посольстве.
”Было ощущение, что наш случай даже не рассматривали, не смотрели историю бизнеса, не задавали вопросы, в конце концов. Ведь дело в том, что муж рассчитывал на правовое решение вопроса, а не отписку. У него действующая компания, которая платит налоги в Эстонии в том числе. И он получил отказ”, — делится Светлана.
”Я бы хотела сказать всему европейскому сообществу. Мы прекрасно понимаем, что все действия сейчас нацелены на то, чтобы максимально остановить действия на Украине, но, блокируя российских граждан со стороны запада, а ведь чаще всего это те люди, которые абсолютно солидарны с вами, вы лишаете их поддержки и веры в справедливость, которая нам нужна. Которой нет у нас внутри страны, а теперь нет и снаружи”.
”Правонарушений и судимостей у нас нет”
Еще один случай отказа в выдаче визы рассказала Наталья. ”Муж работает программистом уже год на эстонскую компанию. Из России работал удаленно, как индивидуальный предприниматель. Когда началась война, нам пришлось собраться и переехать за одну неделю, так как удаленно работать уже было невозможно”, — рассказывает Наталья.
”Из-за того, что было мало времени на переезд, мы въехали по Шенгену (визы типа С).
И практически сразу подались на визу D: как только заключили новый договор с компанией и сделали страховку. Подавались 16 марта все втроем — муж, я и дочка. Через неделю у мужа запросили дополнительно прислать военный билет и диплом, а на следующий день, 23 марта, пришел отказ по визе. С запретом апелляции”.
Наталья рассказывает, что не понимает, с чем связан отказ. ”Правонарушений у нас никаких нет, судимостей тоже. 26 мая у нас должна была быть подача на вид на жительство. Сейчас и это под вопросом?”
Напоминаем, что с 10 марта произошла временная приостановка выдачи виз категории C и D гражданам Российской Федерации. На пресс-конференции министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила: ”Такое решение касается, прежде всего, новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России на Украине. Однако исключения все же есть. Мы продолжим принимать заявления на получение визы от тех россиян, у которых на территории Эстонии проживают родственники, от имеющих гуманитарные причины, а также от посещающих больных родственников и проходящих в нашей стране лечение”.
Также это постановление коснулась и граждан Беларуси. Все ранее выданные гражданам Беларуси и России визы продолжают действовать на прежних условиях.