”Вы представляете угрозу”. Жителям России отказывают в выдаче рабочих виз в Эстонию

Виза D (рабочая виза в Эстонию) — это долгосрочная виза, которая выдаётся иностранцу на период до 12 месяцев или 365 дней для однократного или многократного пребывания в Эстонии.









Виза С (туристическая) позволяет пребывать в странах Шенгенского соглашения не больше 90 дней в течение 180-дневного периода.