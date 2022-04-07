Получить документы в бюро Департамента полиции можно теперь и по вечерам и выходным

"Советуем людям, которые получили от Департамента полиции и погранохраны сообщение, что документ готов, забронировать для получения документа время на странице broneering.politsei.ee. Сейчас в календаре бронирования есть время на предстоящие выходные и на вечера будних дней на следующей неделе. Надеемся, что это поможет сократить очереди в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в дневное время,” — сказала координатор бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.

Абрам добавила, что забронировать дополнительно выделенное время посещения бюро вечером или в выходной можно только для получения готового документа. Если клиент уже забронировал время, но желает забронировать новое время на более раннюю дату, следует аннулировать предыдущую бронировку.

В порядке живой очереди без забронированного времени клиенты в это время не принимаются в Таллинне и Тарту.

В порядке живой очереди в вечернее время и на выходных без бронировки можно получить документы, которые были заказаны в Нарву, Йыхви и Раквере.

На данный момент в бюро находится около 26 000 готовых документов, из которых около половины ID-карты, а также более 8000 паспортов, более 3000 карт вида на жительство и более 200 паспортов иностранца.

Для того, чтобы забронировать время, надо зайти на эту страницу.