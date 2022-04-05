Почему Эстония по примеру Литвы не выслала посла России? Поясняет МИД ЭР

Портал Delfi обратился за разъяснениями к вице-канцлеру МИД Эстонии Мярту Волмеру.

Чиновник внешнеполитического ведомства отметил, что принятое решение о закрытии двух консульских учреждений России — само по себе важный и сильный шаг. По словам Волмера, он будет иметь серьезное воздействие на Россию.

Ну а почему в Эстонии остается главный российский дипломат? "Высылка посла означала бы серьёзные последствия для нашего дипломатического присутствия в России. В ситуации, когда взаимные дипломатические представительства за короткое время кардинально сократились, целесообразно держать действующими минимально необходимые каналы общения с Россией", — ответил Волмер.

Вчера вечером в эфире общественно-правового телеканала ETV сложность ситуации объяснила и премьер-министр Кая Каллас. Она сказала, что Эстония еще в марте выслала несколько российских дипломатов, в том числе второе по значимости лицо в посольстве РФ.

"Мы должны понимать, что если мы пойдем на такой шаг (высылку посла — ред.), то не станет и нашего представительства в России, потому что последует со стороны России ответный шаг, — сказала Каллас. — Но я сейчас ничего не исключаю. Все эти шаги хороши, если мы можем их делать едино вместе с партнерами, потому что тогда этот шаг будет намного сильнее".

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